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Dünya’da vaka sayısı 31 milyon 239 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 965 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

21 Eylül 2020 Pazartesi 09:16
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Dünya’da vaka sayısı 31 milyon 239 bini geçti

Dünya genelinde korona virüse yakalananların sayısı 31 milyon 239 bin 588’e ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD’de 7 milyon 4 bin 768  kişi Kovid-19’a yakalandı. ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla Hindistan , Brezilya Rusya ,Peru, Kolombiya, Meksika, Güney Afrika, İspanya , Arjantin ve Şili  oldu.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan covid-19, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 965 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19’a yakalanan 22 milyon 833 bin 523 kişi iyileşti, tedavisi süren 7 milyon 441 bin  aktif vaka bulunuyor. 

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