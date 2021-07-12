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Dünyadaki açlık oranı yürek burktu

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2020’de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla karşı karşıya kaldığını belirtti.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:13
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Dünyadaki açlık oranı yürek burktu

Guterres, video konferans yoluyla yapılan “Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu” konulu Gıda Sistemleri Zirvesi’nde konuştu.

2030 BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin çok uzağında olduklarını kaydeden Guterres, "Yeni trajik veriler, 2020'de dünyada 720 ila 811 milyon insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu 2019'dakinden 161 milyon daha fazla.” diye konuştu.

Genel Sekreter, son yıllarda özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte dünyadaki açlık sorununun arttığına dikkati çekerek, 2021’e gelindiğinde insanların en temel hakkı gıda güvenliği konusunda başarısız olunduğunu kaydetti.

İklim değişikliği açlığın hem itici gücü hem de sonucu

Gelir eşitsizliğinin ve yüksek fiyatların dünyadaki 3 milyar insanın sağlıklı gıdaya erişimini engellediğini kaydeden Guterres, "1960'lardan bu yana küresel gıda üretimindeki yüzde 300'lük artışa rağmen yetersiz beslenme, yaşam beklentisinin azalmasına katkıda bulunan önde gelen bir faktördür." dedi.

Guterres, iklim değişikliğinin açlığın hem itici gücü hem de sonucu olduğuna işaret ederek, "Doğayla savaşımız, tüm sera gazı emisyonlarının üçte birini üreten bir gıda sistemini içeriyor. Aynı gıda sistemi, biyoçeşitlilik kaybının yüzde 80'inden de sorumludur.” ifadelerini paylaştı.

Açlık ve yetersiz beslenmenin diğer küresel sorunlardan bağımsız olmadığının altını çizen Guterres, bolluğun olduğu bir dünyada, milyarlarca insanın sağlıklı gıdalara erişiminin bulunmamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Son Güncelleme: 12.07.2021 23:56
Anahtar Kelimeler:
AçlıkDünya
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