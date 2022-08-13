Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem Avrupa'dan hem de paralarından oldular
Hem Avrupa'dan hem de paralarından...
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Öldüresiye dövüp, odaya kilitlediler
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Sahtekarlığı sınır kapısında son buldu!
Tek tek yakalanıyorlar!
Tek tek yakalanıyorlar!
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden Suç İşledi
Cezaevinden Tahliye Olduğu Gün Yeniden...

Dünyadaki en iyi dondurma çeşitleri

Asya’dan Avrupa’ya dünyanın farklı bölgelerinde farklı aroma ve sunumlarıyla damakta iz bırakan dondurma özellikle yaz mevsiminin en sevilen tatlısı olabilir. İşte içinde Türkiye’den de önemli bir lezzetin yer aldığı dünyanın en iyi dondurma çeşitleri...

13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:33
143 Okunma
Dünyadaki en iyi dondurma çeşitleri


Tarihi milattan önce 2. yüzyıla dayanan dondurma, Büyük İskender döneminde kar, bal ve meyve aromalarının birleştirilmesiyle elde ediliyordu. Bundan bin yıl sonra ünlü gezgin Marco Polo, Orta Doğu’dan İtalya’ya dondurmanın günümüze en yakın halini getirdi. 

Dünyanın farklı bölgelerindeki dondurma çeşitlerini bir araya getiren CNN Travel, dünyanın en iyi dondurma çeşitlerini sıraladı...

Frozen Custard (Soğuk Krema), Amerika

Amerikalıların severek tükettiği bu tatlı, süt, krema, şeker ve yumurta beyazından elde ediliyor. En çok tercih edilen aromalar ise vanilya ve çikolata.

Raspado, Meksika

İçinde gerçek meyve veya taze meyve suyu bulunduran Raspado hem tatlı hem de soğuk ihtiyacını karşılıyor

Gelato, İtalya

İtalya’nın meşhur dondurması gelato, bildiğimiz dondurmadan daha az yağ içeriyor.

Crème Glace, Fransa

İtalyan dondurmasına benzer yapıda olan Crème Glace’in en popüler aromasının tuzlu karamel olduğu biliniyor.

Maraş Dondurma, Türkiye

CNN’de ‘erimeyen dondurma’ olarak tanımlanan Maraş dondurma, satıcının sunduğu performansla birlikte kültürümüzün önemli lezzetlerinden

Kakigori, Japan

Çoğunlukta buzdan oluşan Kakigori, Japonyalıların dondurma olarak sıklıkla tükettiği bir tatlı.

Kulfi, Hindistan

Tarihi 16. yüzyıla dayanan Kulfi, sütün kaynatılması ve karamelize edilmesiyle harika bir lezzetin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
AsyaAvrupaTatlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı sıcaklar Ren Nehri'ni kurutuyor
Aşırı sıcaklar Ren Nehri'ni kurutuyor
Her şeyi yiyebiliyor!
Her şeyi yiyebiliyor!
Orman yangınları en yüksek seviyede
Orman yangınları en yüksek seviyede










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim