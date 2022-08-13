Dünyadaki en iyi dondurma çeşitleri

Tarihi milattan önce 2. yüzyıla dayanan dondurma, Büyük İskender döneminde kar, bal ve meyve aromalarının birleştirilmesiyle elde ediliyordu. Bundan bin yıl sonra ünlü gezgin Marco Polo, Orta Doğu’dan İtalya’ya dondurmanın günümüze en yakın halini getirdi.

Dünyanın farklı bölgelerindeki dondurma çeşitlerini bir araya getiren CNN Travel, dünyanın en iyi dondurma çeşitlerini sıraladı...

Frozen Custard (Soğuk Krema), Amerika

Amerikalıların severek tükettiği bu tatlı, süt, krema, şeker ve yumurta beyazından elde ediliyor. En çok tercih edilen aromalar ise vanilya ve çikolata.

Raspado, Meksika

İçinde gerçek meyve veya taze meyve suyu bulunduran Raspado hem tatlı hem de soğuk ihtiyacını karşılıyor

Gelato, İtalya

İtalya’nın meşhur dondurması gelato, bildiğimiz dondurmadan daha az yağ içeriyor.

Crème Glace, Fransa

İtalyan dondurmasına benzer yapıda olan Crème Glace’in en popüler aromasının tuzlu karamel olduğu biliniyor.

Maraş Dondurma, Türkiye

CNN’de ‘erimeyen dondurma’ olarak tanımlanan Maraş dondurma, satıcının sunduğu performansla birlikte kültürümüzün önemli lezzetlerinden

Kakigori, Japan

Çoğunlukta buzdan oluşan Kakigori, Japonyalıların dondurma olarak sıklıkla tükettiği bir tatlı.

Kulfi, Hindistan

Tarihi 16. yüzyıla dayanan Kulfi, sütün kaynatılması ve karamelize edilmesiyle harika bir lezzetin ortaya çıkmasını sağlıyor.