Dünyanın 3. seks oyuncağı genelevi açıldıktan 10 gün sonra kapatıldı

İtalya'nın ilk seks oyuncaklarından oluşan genelevi olan ‘LumiDolls' isimli işletme bünyesinde Torino'da 3 Eylül'de hizmete girmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Mekan sahipleri hakkında yasa dışı oda kiraladıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine harekete çeken yetkililer, ‘LumiDolls' isimli işletmeyi kapatırken, sahiplerine ise 3 bin Euro (21bin 544 lira) ceza kesildi. Öte yandan, kamu sağlığı yetkililerin işletmede geniş kapsamlı bir inceleme yapacağını da açıklandı.

Kapatılan ‘LumiDolls' isimli işletmenin internet sitesinde verilen hizmetin tamamıyla yasal olduğu iddia ediliyordu.

İnternet sitesinde yer alan reklamlarında "Burada tüm fantezilerinizi en ince detayına kadar gerçekleştirilebilirsiniz" diyen LumiDolls, kapatılan işletmede hem seks oyuncağı satışı yapıyor hem de 3 odada seks oyuncaklarıyla genelev hizmeti vermekteydi.

KASIM AYINA KADAR BÜTÜN REZERVASYONLAR DOLMUŞTU

Yarım saatlik oda kirası 80 euro (573 lira), 1 saatliği ise 100 euro (716 lira) olan işletmenin odalarının büyük talep gördüğü, işletmenin açıldığı ilk günlerden itibaren Kasım ayına kadar rezervasyonların dolduğu belirtiliyordu. İşletmede biri erkek, 7'si kadın olmak üzere 8 seks oyuncağı bulunduğu belirtildi.

Adresi gizli tutulan işletmenin yeri ancak rezervasyon yapıldıktan sonra öğrenilebiliyordu. Ansa ajansının haberine göre ilk günlerden rezervasyon yaptıran müşteriler arasında tek erkek ve kadınların yanı sıra çiftler de yer alıyordu.