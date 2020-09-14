Dünyanın COVID-19 tablosuna ilişkin son rakamlar

Dünya genelinde virüs nedeniyle 928 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, salgında vaka sayısı 29 milyonu geçti.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 6 milyon 700 binden fazla kişide COVID-19 tespit edildi, can kaybı 198 bin 150'ye yükseldi.

DSÖ'den rekor artış açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, günlük vaka sayısında rekor artış yaşandığını açıkladı.

Son 24 saatte dünya genelinde 307 bin 930 kişiye daha koronavirüs bulaştığını, can kaybının da 5 bin 500'ü aştığını duyurdu.

Fransa'da son 24 saatte 7 bin 183 COVID-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre düştü.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 183 artışla 381 bin 94'e yükseldi.

Hastanelerde 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybının 30 bin 916'ya ulaştığı ülkede COVID-19 nedeniyle 673'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 262 kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da dün bir günde 10 bin 561 COVID-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Arap ülkelerinde COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (COVID-199 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 1578'e, Lübnan'da 241'e, Filistin'de 250'ye, Ürdün'de 24'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir günde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 251 kişide virüs tespit edildiği ve 1661 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1578'e, vakaların 86 bin 686'ya, iyileşenlerin sayısının 67 bin 528'e ulaştığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği, 641 kişide virüs tespit edildiği, 429 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, toplam can kaybının 241'e, vaka sayısının 24 bin 310'a, iyileşenlerin sayısının 8 bin 334'e ulaştığı aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülke genelinde 12 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 994 vaka tespit edildiğini, 370 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 250'ye, vaka sayısı 39 bin 510'a ulaşırken, 27 bin 252 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kemal eş-Şehra, bugünkü can kaybının salgının başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğunu belirtti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 252 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede salgından vefat edenlerin sayısının 24'e, vakaların sayısının ise 3 bin 314'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, tedavilerinin ardından 2 bin 206 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Avustralya

Avustralya'da yeni tip koronavirüsten (COVID-19) en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinde 7 kişi daha hayatını kaybetti.

Victoria'da bugün yaşanan can kayıplarıyla Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 817'ye çıkarken, son haftalarda can kaybı kaydedilmeyen Yeni Güney Galler'de 52, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya'da 9, Queensland'da 6, Güney Avustralya'da 4, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 650 bine yaklaştı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 15 bin 447'ye çıktığı ülkede COVID-19 vaka sayısı 649 bin 793'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 918 bin 478 test yapıldı. COVID-19 vakalarından 577 bin 906 ise iyileşti.

COVID-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Son 24 saatte Hindistan'da 1136, Brezilya'da 415, Meksika'da 217 kişi öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 79 bin 722'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 92 bin 71 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 427'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 780 bin 107 kişi iyileşti.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 415 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 131 bin 625'e, vaka sayısı da 14 bin 768 artarak 4 milyon 330 bin 455'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 573 bin 958 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 217 artarak 70 bin 821'e ulaştı.

Meksika'da, COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 408 artışla 668 bin 381'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar COVID-19 tespit edilen 471 bin 623 kişi iyileşti.

Meksika'da COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.