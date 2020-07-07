Dünyanın COVID-19 tablosunda son rakamlar

Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 538 bini aştı, vaka sayısı 11 milyon 650 bini geçti.

En fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD'de, vaka sayısı 3 milyon 9 bine yükselirken, can kaybı 138 bin 722'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 302 bini geçti.

İngiltere'de COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 236'ya çıktı

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 236'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 352 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 768 oldu.

Ülkede raporlamada yaşanan sorunlar nedeniyle hafta sonları yayımlanan verilerde eksiklik yaşanıyor.

İngiltere, COVID-19 kaynaklı ölüm sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Irak'ta COVID-19 nedeniyle 94 kişi daha hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde COVID-19 nedeniyle 94 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 567'ye yükseldi.

Açıklamada 1796 yeni vakanın kaydedildiği, toplam vaka sayısının ise 62 bin 275'e çıktığı aktarıldı.

Ülkede iyileşenlerin toplam sayısının 34 bin 741 olduğu belirtildi.

Cezayir, Fas ve Filistin'de COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 959'a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 463 artarak 16 bin 404'e, iyileşenlerin sayısının 392 artarak 11 bin 884'e çıktığı ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, COVID-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 164 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı.

Ülkedeki toplam can kaybının 237'ye, vaka sayısının 14 bin 379'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların 10 bin 173'e ulaştığı aktarıldı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada son verilerin ardından toplam can kaybının 21'e, vaka sayısının 4 bin 786'ya, iyileşen hasta sayısının 665'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Filistin'de COVID-19 hastası kadının bebeği sezaryen doğumla kurtarıldı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Halil Hastanesi'ne gelen 23 yaşındaki COVID-19 hastası Filistinli kadın salgın hastalıklar bölümünde muayene edildi.

Muayenede bebeğin kalp atışlarının zayıfladığının anlaşılmasının ardından doktorlar, anne adayını acilen sezaryen doğuma aldı.

Bakanlık, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, annenin tedavisinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.

Fransa'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 920'ye yükseldi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 176 artışla 203 bin 487'ye ulaştı. Son 3 günde 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 920'ye yükseldi.

COVID-19 nedeniyle 548'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 850 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 77 bin 319 oldu. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 89 gündür düşüyor.

Ülkede COVID-19'a ilişkin güncel veriler artık cumartesi ve pazar günleri açıklanmıyor.

Kanada'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 738'e çıktı

Kanada'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 4 günde 75 kişi yaşamını yitirdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 738'e yükseldi.

Vaka sayısı 1297 artışla 107 bin 381'e ulaştı. Kanada'da bugüne kadar 2 milyon 940 bin 925 kişiye COVID-19 testi yapıldı.

Salgının başlangıcından bu yana hastalığı atlatanların sayısı 70 bin 759'a çıktı.

Karantinaya girmeyen 2 Amerikalıya ceza

Öte yandan Ontario Eyalet Polisi, Kanada'nın ABD ile sınır kentlerinden Thunder Bay'e gelen 65 ve 66 yaşlarındaki ABD vatandaşı karı kocaya, 14 gün karantinada kalma kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 2 bin Kanada doları ceza kesildiğini duyurdu.

Kanada Halk Sağılığı Ajansı Toronto ve Montreal başta olmak üzere ülkenin yolcu trafiği yoğun havalimanları ile sınır kapılarına ek sağlık görevlisi tahsis edildiğini açıkladı.

Mısır'da COVID-19 nedeniyle bir günde 79 kişi hayatını kaybetti

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 hastası 79 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 969 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 422'ye, vaka sayısının da 76 bin 222'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 512 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 21 bin 238'e ulaştığı aktarıldı.

Avrasya ülkeleri

Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Belarus, Moldova ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı COVID-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 513 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 bin 837'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 440 artarak 12 bin 182'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 8 artarak 258'e çıktı.

Bugüne kadar 522 bin 723 COVID-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da 8 bin 397 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'e yaklaşmıştı.

Temmuzun ilk haftasından itibaren günde 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 10 bin 300’e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 141 artarak 10 bin 284’e çıktığı belirtildi.

COVID-19'dan ölenlerin sayısının 1 artarak 36’ya yükseldiği ifade edilen açıklamada, 3 bin 664 hastanın tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Bugüne kadar 6 bin 584 hastanın iyileştiği ülkede 1 milyon 200 bin test yapılırken, 68 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 262

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede COVID-19 vaka sayısı 49 artarak 6 bin 262'ye çıktı.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı ise 56 artarak 4 bin 914’e yükseldi.

Bugüne kadar COVID-19 kaynaklı 52 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1296 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da vakaların yüzde 32'si iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 artarak 15 bin 907'ye ulaştı, böylece vakaların yüzde 32'si iyileşmiş oldu.

Bugüne kadar 48 bin 574 vakanın tespit edildiği ülkede 32 binden fazla COVID-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta 25 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 kişinin COVID-19'a yakalanmasıyla vaka sayısının 63 bin 804'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada virüsten iyileşenlerin sayısının 249 artarak 51 bin 120’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının 6 artarak 429’a ulaştığı aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 74 binden fazla testin yapıldığı bildirildi.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300’ün altına gerilemişti.

Moldova'da vaka sayısı 18 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 vaka sayısı 92 artarak 17 bin 906’ya yükseldi.

Vakaların 2 bin 542’sini sağlık çalışanları oluşturuyor.

COVID-19'dan ölenlerin sayısı 10 artarak 595’e, iyileşen sayısı 329 artarak 11 bin 47’ye ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 2 artarak 1299’a çıktı.

Salgın durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, 25 bin 254 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova’da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Ukrayna

Ukrayna’nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehirde salgına karşı tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında restoran, sinema ve tiyatroların saat 22.00'den sonra çalışmasına izin verildiğini bildirdi.

Eğlence merkezlerinin saat 22.00'ye kadar çalışmaya devam edeceğine aktaran Kliçko, kültür, eğlence ve spor etkinliklerinin 22.00’den sonra yapılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Salgınla ilgili durumun kötüleşmesi üzerine karantinanın 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, vaka sayısı 49 bin 43, virüsten ölenlerin sayısı 1262, iyileşen sayısı ise 21 bin 703 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna’da, nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Arap ülkelerinde COVID-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle Yemen'de 7 kişi hayatını kaybederken, Lübnan'da 12, Tunus'ta 11, Ürdün'de 3 kişide virüs tespit edildi.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 19 yeni vaka tespit edildiği, 23 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 345'e, vaka sayısının da 1284'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 575'e ulaştığı aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1185'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada virüs kaynaklı toplam can kaybının 36, iyileşen sayısının ise 1311 olduğunu aktarmıştı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 11 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1199'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, iyileşen sayısının ise 1049 olduğunu kaydetti.

Tunus'ta şu ana kadar COVID-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1167'ye yükseldiği, toplam 917 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Yeni can kaybı yaşanmayan Ürdün'de ölü sayısının 10 olduğu ifade edildi.

Peru'da 400 öğretmen COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Peru basınında çıkan habere göre, Latin Amerika kıtasında COVID-19'dan en çok etkilenen ülkelerden Peru'da salgının başlangıcından bu yana 400 öğretmen hayatını kaybetti.

Peru Tek Eğitim İşçileri Genel Sekreteri (Sutep) Lucio Castro Chipana, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin salgına rağmen çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Chipana, “Acı bir süreçten geçiyoruz, virüs nedeniyle 400 çalışanımızın ölmesinin yanı sıra yüzlercesi de virüse yakalandı. Öğretmenlerimiz birçok teknolojik araç gereçten yoksun çalışıyor. " ifadesini kullandı.

Peru'da COVID-19 nedeniyle 10 bin 859 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 302 bin 718 olarak kayda geçti.

Ülkede ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde COVID-19 vaka sayısı 200 bini geçti

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, COVID-19 vaka sayısı 8 bin 971 artışla 205 bin 721'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 864 bin 111 test yapıldı. Son 24 saatte 111 kişi virüs nedeniyle öldü ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 310'a yükseldi. COVID-19 vakalarından 97 bin 848'i iyileşti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.