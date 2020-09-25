Dünyanın COVID-19 vakaları ve ölümlerinde rekor rakamlar

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı 32 milyon 440 bini, can kaybı 988 bini geçti.

İngiltere'de 6 bin 874 artışla en yüksek günlük vaka sayısı

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 41 bin 936'ya ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 874 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 423 bin 236'ya yükseldi.

Ülkede COVID nedeniyle 1616 kişinin hastanede tedavisi sürerken, bunlardan 243'ü yoğun bakımda yatıyor.

İngiltere'de dün tespit edilen 6 bin 634 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da COVID'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, COVID vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yeni tedbirler

Ülkede yeni önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00'den sonrada kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekanlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, 28 Eylül'den itibaren düğün törenlerine katılacak kişi sayısı 30'dan 15'e düşürülecek.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenlemeyle bu yasak spor salonlarındaki takım sporları için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırıldı.

Yeni önlemler kapsamında ayrıca, maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 katı artırılarak 200 sterline çıkarıldı. Hükümet, bu konuda askerden destek alma seçeneğini de masada tutuyor.

Başbakan Johnson, bu kısıtlamaların 6 ay süreyle geçerli olabileceğini söylemişti.

Endonezya’da vaka sayısında rekor artışlar

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte kaydedilen 4 bin 823 vakayla, salgının başından bu yana en yüksek günlük sayıya ulaştı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 266 bin 845’e çıkarken yaşamını yitirenlerin sayısı 113 artarak 10 bin 218’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 343 artarak 196 bin 196’ya yükseldi.

Hafta başından bu yana günlük vaka sayısı ortalamasının 4 bin 400’ün üzerine çıktığı Endonezya’da, ay başından bu yana da vaka sayısında 8 kez rekor artış kaydedildi.

Öte yandan vaka artışlarının önüne geçmek amacıyla 14 Eylül’de başkent Cakarta’da yeniden yürürlüğe giren geniş kapsamlı kısıtlamaların 11 Ekim’e kadar uzatıldığı açıklandı.

Japonya

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, Japonya’da COVID-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 568 artarak 81 bin 881’e çıktı.

Son bir günde 20 bin 551 kişiye virüs testi yapılırken, ülke geneli 163 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1557’ye yükseldi.

Malezya, Endonezya ve Japonya'da COVID-19 rakamları artıyor

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki COVID-19 vakaları son 24 saatte 111 artarak toplam 10 bin 687'ye, aktif vakalar ise 858'e yükseldi.

Bugün 30 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 9 bin 696'ya çıktı.

COVID-19'dan toplam 133 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle ölen olmadı.

Son açıklanan vakaların 97'sinin Sabah eyaletinde, diğer 14 vakanın ise Kedah ve Selangor eyaletlerinde görüldüğü açıklandı.

Öte yandan Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Malezya'ya giriş yapan yabancı uyruklu vatandaşların, COVID-19 testi ve 2 haftalık karantina masrafı olarak 4 bin 700 Malezya Ringgiti (8 bin 563 TL) ödeyeceğini açıkladı.

Bakan İsmail, ülkeye giriş yapan Malezya vatandaşlarının ise 2 bin 100 (3 bin 826 TL) ödeyeceğini belirtti.

Suudi Arabistan'da son 24 saatte COVID-19'dan 26 kişi hayatını kaybetti

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde COVID-19'dan 26 kişi yaşamını yitirdi ve 472 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 625'e, vaka sayısı da 332 bin 329'a çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 843 artarak 315 bin 636 oldu.

Irak'ta COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 68 can kaybı

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 68 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 593 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 867'ye, vaka sayısı da 341 bin 699'a çıktı.

İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 505 artışla 273 bin 266'ya ulaştı.

Libya, Kuveyt ve BAE'de COVID'dan ölümler arttı

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, COVID nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 658 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybının 491'e, vaka sayısının 31 bin 290'a, iyileşen hasta sayısının ise 17 bin 508'e çıktığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin vefat ettiği ve 590 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 595'e, vaka sayısının 102 bin 441'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 93 bin 562 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, 1008 kişide virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 409'a, vaka sayısı ise 89 bin 540'a çıktı. Sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 78 bin 819 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 225 yeni vakaya rastlandığı, 249 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 124 bin 650'ye, iyileşen hasta sayısının ise 121 bin 512'ye yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar 212 kişi COVID nedeniyle yaşamını yitirdi.

İspanya, son 24 saatte COVID vakalarında 12 bin 272 artış açıkladı

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 704 bin 209 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 12 bin 272 artışla 716 bin 481 olarak güncelledi.

Ülkede mevcut durumda COVID'dan dolayı 11 bin 6 kişinin hastanede tedavi gördüğü ve bunlardan 1465'inin yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca son 7 günde COVID'dan 475 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 232'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkedeki yeni vakaların yaklaşık 3'te 1'i Madrid'de tespit edilirken, burayı Aragon, Endülüs, Bask ve Navarra özerk bölgeleri takip etti.

Salgına karşı önlemlerin artırıldığı İspanya'da 86 belediyede karantina veya serbest dolaşıma kısıtlama uygulanıyor.

6,5 milyon nüfuslu Madrid özerk bölgesinde 1 milyon kişiyi etkileyecek şekilde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, Sağlık Bakanlığı salgının kontrol altına alınması için Madrid yerel yönetimine "genel karantina" kararı almasını tavsiye etti.

Portekiz'deki durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı COVID'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 899 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1936 olurken, vaka sayısı da 72 bin 55'e çıktı.

İtalya'da mayıstan bu yana en yüksek günlük vaka artışı

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 1912 kişiye COVID tanısı konuldu. Bu sayı, İtalya'da sıkı karantina tedbirlerinin kalktığı mayıs ayı başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka artışı oldu.

Son yeni vakalarla birlikte salgın başından bu yana virüse yakalanan kişi sayısı ise 306 bin 235 oldu.

Aktif COVID hasta sayısı da 47 bin 718'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı ise 244'e geriledi.

COVID nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 20 artarak, 35 bin 801'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 954 artarak, 222 bin 716'ya ulaştı.

Ulusal sağlık sistemine 6,5 milyar euro

Bu arada, bugün Roma’daki Yabancı Basın Derneği’nde bir basın toplantısı düzenleyen İtalya Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri, şu anki COVID vaka artışlarını değerlendirirken, şubat-mart dönemine göre durumun daha farklı olduğunu, kendilerinin de daha hazırlıklı olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Sileri, İtalya'daki yeni vaka artışının, diğer Avrupa ülkelerine göre daha yavaş olduğunu ayrıca İtalyanların bu durumu kavrayıp, kurallarla yaşamayı kabul ettiğini söyledi.

Sileri, salgın başından bu yana ulusal sağlık sistemine 6,5 milyar euroluk kaynak tahsis ettiklerini belirtti.

Cezayir ve Ürdün'de COVID-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, COVID-19 salgınında 4 kişi daha yaşamını yitirdi ve 175 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1707'ye, vaka sayısı da 50 bin 754'e çıktı.

Ülke genelinde COVID-19 teşhisi konulan 110 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 35 bin 654'e ulaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, COVID-19'dan 3 kişinin daha vefat ettiğini ve 620 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle toplam can kaybı 39'a, vaka sayısı da 7 bin 211'e yükseldi.

Virüse yakalanan 98 kişinin daha iyileştiği ülkede sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 35'e ulaştı.

Peru, Kolombiya ve Ekvador'da COVID-19 kaynaklı ölümler artıyor

Peru Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 60 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 870'e çıktı.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 6 bin 235 artışla 788 bin 930'a, iyileşenlerin sayısı da 644 bin 345'e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 178 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 24 bin 924'e yükseldi.

Vaka sayısının 6 bin 555 artarak 790 bin 823'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 12 bin 684 artışla 674 bin 961 oldu.

Ekvador basınında çıkan haberlere göre de ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42 artarak 11 bin 213'e, vaka sayısı ise 1254 artışla 131 bin 146'ya ulaştı.

Ekvador'da virüsü yenenlerin sayısı ise 102 bin 852 oldu.

Fransa'da son 24 saatte 15 bin 797 COVID-19 vakası görüldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 15 bin 797 artışla 513 bin 34'e yükseldi, 56 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 661'e ulaştı.

Hastanelerde 1098'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 128 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 478 artışla 94 bin 891'e yükseldi.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da, dün 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Başbakan Jean Castex, dün France 2 kanalına yaptığı açıklamada, salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini aktarmıştı.