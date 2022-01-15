Künye
Kıbrıs 10
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak
Ölümle tehdit
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ artabilir”
“Birçok şahsın bilgilerini aldı, meblağ...
Her şeyi itiraf etti
Her şeyi itiraf etti
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Evlere dadanan hırsız mahkemeye çıkarıldı
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Kaçakçı, Cezaevi'ne gönderildi!
Flaş Haber
KAYIP ARANIYOR!
Kapat

Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

Dünyanın en büyük ayaklı adamlarından biri olarak bilinen İngiliz Carl Griffiths, isyan etti. Griffiths, ayak fetişisti insanların sürekli kendisini rahatsız etmesinden dolayı sıkıldığını belirtti.

15 Ocak 2022 Cumartesi 19:02
189 Okunma
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor
banner108

İngiltere'de yaşayan ve dünyanın en büyük adamlarından biri olarak gösterilen Carl Griffiths, uzun süreden bu yana demeç vermiyordu. AncakGriffiths, ayak fetişistlerinden kendisine gelen mesajlar nedeniyle sonunda isyan bayrağını çekti.

"SÜREKLİ FOTOĞRAF İSTİYORLAR"

Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

Hayranlarının birçoğunun eşcinsel olduğunu belirten Griffiths, "Benden sürekli ayak fotoğrafları istiyorlar. Üstelik sadece onlar değil, ayak fotoğrafları yayınlayan siteler de ayaklarımın peşinde" ifadelerini kullandı.

PARASIZ KALINCA, FOTOĞRAF SATTI

Dünyanın en büyük ayaklı adamı sonunda isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

Griffiths, pandemiden dolayı işsiz kaldığını ve sonunda ayak fotoğraflarını satmaya karar verdi. Önce bir hayranına ayaklarının videosunu çekip atan Griffiths daha sonra ise ayaklarının fotoğraflarını 300 sterlin karşılığında sattı. Fakat ne olduysa, bu satış sonrası oldu.

FOTOĞRAF İSTEMEYE BAŞLADILAR

Griffiths'in 1 kez fotoğraf göndermesinin ardından adamın peşine düşen ayak fetişistleri, sürekli fotoğraf istemeye başladı. Ancak ayak fetişistlerin sıkılan Griffiths, son çareyi basına demeç vermekte buldu. Griffiths, artık fotoğraf atmayacağını ve ayak fetişistlerinin peşini bırakmasını istedi.

Son Güncelleme: 16.01.2022 00:54
Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Büyük Ayaklı AdamlarıCarl Griffiths
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"En azından bir müddet daha çocuklarımı doyurabileceğim"
"En azından bir müddet daha çocuklarımı doyurabileceğim"
Felçli adam Covid-19 aşısı olduktan sonra yürümeye başladı!
Felçli adam Covid-19 aşısı olduktan sonra yürümeye başladı!
Rusya'da bir kişi, kendisine alkol satılmayan marketi ateşe verdi
Rusya'da bir kişi, kendisine alkol satılmayan marketi ateşe verdi
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim