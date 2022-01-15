Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor

İngiltere'de yaşayan ve dünyanın en büyük adamlarından biri olarak gösterilen Carl Griffiths, uzun süreden bu yana demeç vermiyordu. AncakGriffiths, ayak fetişistlerinden kendisine gelen mesajlar nedeniyle sonunda isyan bayrağını çekti.

"SÜREKLİ FOTOĞRAF İSTİYORLAR"

Hayranlarının birçoğunun eşcinsel olduğunu belirten Griffiths, "Benden sürekli ayak fotoğrafları istiyorlar. Üstelik sadece onlar değil, ayak fotoğrafları yayınlayan siteler de ayaklarımın peşinde" ifadelerini kullandı.

PARASIZ KALINCA, FOTOĞRAF SATTI

Griffiths, pandemiden dolayı işsiz kaldığını ve sonunda ayak fotoğraflarını satmaya karar verdi. Önce bir hayranına ayaklarının videosunu çekip atan Griffiths daha sonra ise ayaklarının fotoğraflarını 300 sterlin karşılığında sattı. Fakat ne olduysa, bu satış sonrası oldu.

FOTOĞRAF İSTEMEYE BAŞLADILAR

Griffiths'in 1 kez fotoğraf göndermesinin ardından adamın peşine düşen ayak fetişistleri, sürekli fotoğraf istemeye başladı. Ancak ayak fetişistlerin sıkılan Griffiths, son çareyi basına demeç vermekte buldu. Griffiths, artık fotoğraf atmayacağını ve ayak fetişistlerinin peşini bırakmasını istedi.