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Dünyanın en büyük beşinci ‘elmas’ı bulundu

Dünyanın en büyük beşinci 'elmas'ı Güney Afrika ülkesi Lesotho’da bulundu. İki golf topu büyüklüğünde olan elmasın değerinin yaklaşık 40 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

16 Ocak 2018 Salı 16:06
Dünyanın en büyük beşinci ‘elmas’ı bulundu
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Dünyanın en büyük beşinci ‘elmas’ı olduğu düşünülen 910 karatlık elmas, Lethosa'da bulundu. Letseng maden ocağından çıkarılan elmasın değerinin ise 40 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Elması bulan şirket, 2 golf topu büyüklüğündeki ‘D renkli’ elmasın ‘istisnai kalitede’ olduğunu açıkladı. Gem Diamonds'ın Başkanı Clifford Elphick, 2006 yılından bu yana sahip oldukları Letseng maden ocağından daha önce de 603 karat büyüklüğünde bir elmas çıkarttıklarını belirtti.

Maden analisti Ben Davis’in araştırma notuna göre 910 karatlık elmasın değeri 40 milyon dolar.

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