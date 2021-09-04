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Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, Süveyş'i sorunsuz geçti

Süveyş Kanalı'nı daha önce karaya oturarak tıkayan Ever Given gemisinin sahibi Evergreen şirketine ait dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, ilk seferinde Süveyş Kanalı'ndan sorunsuz olarak geçti. Kanal yönetimi tarafından 2021 yılında tamamlanan Ever Ace için özel önlemler alındı ve korkulan olmadı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 16:32
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Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, Süveyş'i sorunsuz geçti

Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace'in, Süveyş Kanalı'ndan ilk geçişi sorunsuz oldu. Kanal otoritesi, Ever Given kazasının tekrar yaşanmaması adına yaklaşık 400 metre uzunluğundaki geminin 28 Ağustos'ta geçişi için özel önlemler alındığı ifade etti.

İKİ İSME KRİTİK GÖREV

Kanalı ilk kez geçen büyük tonajlı gemiler protokolü uyarınca Süveyş Kanalı Otoritesi Başkanı Korgeneral Usame Rabie, rekor düzeyde konteynır taşıdığı ifade edilen geminin geçişi sırasında baş rehber Kaptan Ali Al-Abbasi ve Kaptan Amr Fayez'i görevlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Evergreen şirketine ait Ever Given konteynır gemisi, 23 Mart'ta şiddetli rüzgarlar sebebiyle Süveyş Kanalı'nı geçerken karaya oturmuş ve yüzlerce geminin kanalı geçmesini engelleyerek küresel ticareti aksatmıştı. 6 günlük kurtarma çalışmasının sonucunda gemi tekrar yüzdürülmüş ve gemi sahipleriyle kanal otoritesi arasında olayın sebep olduğu hasara karşılık tazminat anlaşması yapılmıştı.

Dünyanın en büyük konteynır gemisi ilk seferinde Süveyş'i sorunsuz geçti

Dünyanın en büyük konteynır gemisi ilk seferinde Süveyş'i sorunsuz geçti

Anahtar Kelimeler:
Süveyş KanalıEver AceEver Given Gemisi
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