Dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, Süveyş'i sorunsuz geçti

Süveyş Kanalı'nı daha önce karaya oturarak tıkayan Ever Given gemisinin sahibi Evergreen şirketine ait dünyanın en büyük konteynır gemisi Ever Ace, ilk seferinde Süveyş Kanalı'ndan sorunsuz olarak geçti. Kanal yönetimi tarafından 2021 yılında tamamlanan Ever Ace için özel önlemler alındı ve korkulan olmadı.