Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sapığın hırsız arkadaşı!
Sapığın hırsız arkadaşı!
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
KADINA ŞİDDET! Zanlı teminata bağlandı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
banner107

Dünyanın en büyük patatesi bulundu

Yeni Zelanda'nın Hamilton kentinde yaşayan bir çift, arka bahçesindeki otları ayıklarken dünyanın en büyük patatesini buldu. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki patatese Doug adı verildi. Patates için Guinnes Rekorlar Kitabı'na da başvuru yapıldı.

05 Kasım 2021 Cuma 10:35
132 Okunma
Dünyanın en büyük patatesi bulundu
banner108

Yeni Zelanda’da bir çift, arka bahçesinde bulunan yaklaşık 8 kiloluk bir patates dünya rekorunu kırmaya aday oldu. 

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNDEN 3 KİLOGRAM DAHA AĞIR

Patatesin 7,8 kilogram ağırlığında olduğu ve Guinnes Rekorlar Kitabı’nda şu anda “dünyanın en büyüğü” ünvanına sahip olan patatesten yaklaşık 3 kilogram daha ağır olduğu belirtildi.

DOUG ADI VERİLDİ

Bununla birlikte, dev patates ile 52 adet büyük porsiyon fast food patates kızartması ve yaklaşık 40 adet büyük boy patates cipsi yapılabileceği açıklandı.

Yeni Zelandalı çift Colin ve Donna Craig-Brown, Hamilton'daki çiftliklerinde Doug adını verdikleri patatesi tesadüfen buldu.

Donna, “İnanamadık. Çok büyüktü ama çirkin, mutant bir görünümü vardı” diye konuştu.

Ardından, Craig-Brown'lar, Doug'u garajlarına çektilerini ve patatesi tartıklarını söyledi. Çift, Doug'ın tanınması için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduklarını ve haber beklediklerini  açıkladı.

SOSYAL MEDYA ÜNLÜSÜ OLDU

Diğer taraftan, patates 30 Ağustos'ta bulunmasından  bu yana sosyal medyada ünlü oldu. Colin, Doug'u çekmek için küçük bir araba yaptığını belirterek, “Ona şapka taktık. Sosyal medyaya fotoğraflarını koydu. Yürüyüşe çıkardık. Hepsi çok eğlenceli. İnsanlardan çok iyi tepkiler alıyoruz” dedi. 

Ancak Doug,  zaman geçtikçe kurumaya ve ağırlığını kaybetmeye başladı. 

Colin, "Doug biraz öfkelenmeye başladı. Bu yüzden onu temizledik ve dondurucuya koyduk. Onun kendi kendine büyüdüğünü ve en az iki yıl harcadığını düşünüyoruz. Bu, doğanın küçük hoş sürprizlerinden biri” dedi. 

Doug’un geleceği ise şu an belirsiz. Çift ,onu patates cipsine dönüştürmeyi düşünürken yerel bir fabrika ondan vodka yapmayı teklif etti.

Anahtar Kelimeler:
Patates
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu
Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu
BM: Tsunamiler 10 yılda 2 kişiden 1'ini tehdit edecek
BM: Tsunamiler 10 yılda 2 kişiden 1'ini tehdit edecek
DSÖ: Bir yıl öncesine döndük
DSÖ: Bir yıl öncesine döndük
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim