Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...
Suudi Arabistan merkezli 88 bin Twitter hesabı kapatıldı
88 bin Twitter hesabı kapatıldı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Hyundai'den 'uçan araba' çıkışı
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...

Dünyanın en büyük piyangosu çekiliyor: 2.38 milyar euro dağıtacak

22 Aralık 2019 Pazar 17:32
Dünyanın en büyük piyangosu çekiliyor: 2.38 milyar euro dağıtacak

İspanya'da 'El Gordo' (Şişman) olarak bilinen Noel piyangosu bugün çekiliyor. 200 yılı aşkın tarihiyle dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu olan El Gordo, yaklaşık 2.38 milyar euro dağıtacak.

İspanya'nın 'El Gordo' (Şişman) olarak adlandırılan geleneksel Noel piyangosu için çekilişler bugün yapılıyor. 

Gazete Duvarı'ın aktardığı habere göre, 1812'den beri düzenlenen ve dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu olan El Gordo, bu sene yaklaşık 2.38 milyar euro dağıtacak.

Çekilişin yapıldığı Madrid Kraliyet Tiyatrosu'nda heyecanlı bir bekleyiş var. Onlarca bilet sahibi, çekiliş için geleneksel olarak giydikleri kostümleriyle tiyatro binasının kapısında gece saatlerinden sıraya girdi.

'Tek bir kişiye büyük ikramiye çıkmıyor'

El Gordo’nun karmaşık çekiliş sistemi, mümkün olan en çok sayıda insana kazandırmaya dayalı. Piyangoda her 100 bin bilet 170 set halinde basılıyor. Tam biletin fiyatı 200 euro. Biletler yüksek fiyatından ötürü 20’şer euro değerinde olan ve ‘decimo’ olarak adlandırılan 10 alt bilete bölünüyor; bu nedenle tek bir kişiye büyük ikramiye çıkmıyor.

İspanyollar geleneksel olarak aile üyeleri veya arkadaşlarıyla birlikte tam biletler alıyor; ödülü de bu şekilde binlerce kişi bölüşüyor. Çekilişine İspanyol iç savaşında bile ara verilmemiş olan El Gordo, 1957’den yana televizyonda yayınlanıyor. Çekiliş üç saatten uzun sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
En Büyük Piyango
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı
ABD'de ev partisinde 13 kişi silahla yaralandı
Dünyanın İlk Yüzen Nükleer Güç Santrali Faaliyete Geçti
Dünyanın İlk Yüzen Nükleer Güç Santrali Faaliyete Geçti
Oyun bağımlılığı ve dalgınlık can aldı! Korkunç ölüm...
Oyun bağımlılığı ve dalgınlık can aldı! Korkunç ölüm...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim