Dünyanın en büyük piyangosu çekiliyor: 2.38 milyar euro dağıtacak

İspanya'da 'El Gordo' (Şişman) olarak bilinen Noel piyangosu bugün çekiliyor. 200 yılı aşkın tarihiyle dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu olan El Gordo, yaklaşık 2.38 milyar euro dağıtacak.

İspanya'nın 'El Gordo' (Şişman) olarak adlandırılan geleneksel Noel piyangosu için çekilişler bugün yapılıyor.

Gazete Duvarı'ın aktardığı habere göre, 1812'den beri düzenlenen ve dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu olan El Gordo, bu sene yaklaşık 2.38 milyar euro dağıtacak.

Çekilişin yapıldığı Madrid Kraliyet Tiyatrosu'nda heyecanlı bir bekleyiş var. Onlarca bilet sahibi, çekiliş için geleneksel olarak giydikleri kostümleriyle tiyatro binasının kapısında gece saatlerinden sıraya girdi.

'Tek bir kişiye büyük ikramiye çıkmıyor'

El Gordo’nun karmaşık çekiliş sistemi, mümkün olan en çok sayıda insana kazandırmaya dayalı. Piyangoda her 100 bin bilet 170 set halinde basılıyor. Tam biletin fiyatı 200 euro. Biletler yüksek fiyatından ötürü 20’şer euro değerinde olan ve ‘decimo’ olarak adlandırılan 10 alt bilete bölünüyor; bu nedenle tek bir kişiye büyük ikramiye çıkmıyor.

İspanyollar geleneksel olarak aile üyeleri veya arkadaşlarıyla birlikte tam biletler alıyor; ödülü de bu şekilde binlerce kişi bölüşüyor. Çekilişine İspanyol iç savaşında bile ara verilmemiş olan El Gordo, 1957’den yana televizyonda yayınlanıyor. Çekiliş üç saatten uzun sürüyor.