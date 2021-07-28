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Dünyanın en büyük safir taşı bir evin arka bahçesinde bulundu: 100 milyon dolar değerinde

Sri Lanka’da bir evin arka bahçesinde kuyu kazan işçiler, 500 kilodan fazla ağırlığa sahip 2.5 milyon karatlık safir taşı buldu. Ratnapura kentinde bulunan değerli taşın 1 metre uzunluğa ve 70 cm genişliğe sahip olduğu duyuruldu. Uzmanlar, dünyanın en büyüğü olduğu tahmin edilen safirin 400 milyon yaşında ve yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğunu söyledi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:27
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Dünyanın en büyük safir taşı bir evin arka bahçesinde bulundu: 100 milyon dolar değerinde

Sri Lankalı işçiler, dünyanın en büyük safir taşını, mücevher yatakları bakımından zengin Ratnapura bölgesindeki bir evin bahçesinde kazı yaparken tesadüfen keşfetti. 

510 KİLOGRAM AĞIRLIĞA SAHİP

Uzmanlar, soluk mavi bir renge sahip olan taşın uluslararası pazarda tahmini değerinin 100 milyon doları bulduğunu söyledi. Yaklaşık 510 kilogram veya 2.5 milyon karat ağırlığında olduğu belirtilen taşın "Serendipity Sapphire" olarak adlandırıldığı belirtildi. 

Taşın sahibi Gamage, BBC'ye verdiği demeçte, "Kuyuyu kazan kişi bazı nadir taşlar hakkında bizi uyardı. Daha sonra bu devasa örneğe rastladık" dedi.

Bununla birlikte Gamage, güvenlik endişeleri nedeniyle tam adını veya yerini vermek istemedi. Üçüncü nesil bir mücevher tüccarı olan Gamage, yetkililere  taşı analiz edip onaylamadan önce çamurdan ve diğer yabancı maddelerden temizlemenin bir yıldan fazla sürdürdüğünü aktardı. 

MÜCEVHERİN BAŞKENTİ

Gamage, temizleme işlemi sırasında bazı taşların düştüğünü ve bunların yüksek kaliteli yıldız safirleri olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Diğer taraftan, Sinhalese dilinde mücevherler şehri anlamına gelen Ratnapura, Güney Asya ülkesinin mücevher başkenti olarak biliniyor. Geçmişte şehirde başka değerli taşlar da bulundu.

400 MİLYON YIL ÖNCE OLUŞTU

Aynı zamanda Sri Lanka, dünyadaki  safir ve diğer değerli taşların önde gelen ihracatçılarından biri. Geçen yıl ülke mücevher ve  kesme elmas ihracatından yaklaşık yarım milyar dolar kazandı.

Gemolog Dr. Gamini Zoysa, "Daha önce hiç bu kadar büyük bir örnek görmemiştim. Bu taş  muhtemelen 400 milyon yıl önce oluştu" dedi.

Öte yandan uzmanlar, numunenin karat değeri yüksek olmasına rağmen küme içindeki tüm taşların kaliteli olmayabileceğine de dikkat çekiyor. Sektörde çalışanlar, "Serendipity Stone"un uluslararası alıcıları ve uzmanları çekeceğini umuyor. Taş henüz bağımsız uluslararası uzmanlar tarafından analiz edilip doğrulanmadı.

Sri Lanka Ulusal Mücevher ve Mücevherat Kurumu Başkanı Thilak Weerasinghe, "Söz konusu taş, muhtemelen dünyanın en büyüğü olan özel bir yıldız safir örneğidir. Boyutu ve değeri göz önüne alındığında, özel koleksiyoncuların veya müzelerin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sri LankaSafir Taşı
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