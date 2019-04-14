Dünyanın en büyük uçağı ilk kez göklerde!

Stratolaunch Systems şirketinin uzay araştırmalarında görev almak üzere geliştirdiği, çift gövdesi ve 6 adet Boeing 747 motoru bulunan uçağın dün gerçekleştirdiği ilk uçuşunun videosu yayınlandı.

Kanat genişliği tam 117 metre olan devasa uçak, Los Angeles kentinin kuzeyindeki Mojave Havalimanı’ndan havalanarak ilk uçuşunu yaptı.

NASA yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, bu olayı tasarım ekibi için tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Zurbuchen, “Uçağı uzayın kenarına ve ötesine göndermek söz konusu” ifadelerini kullandı.

Üzerinde 6 adet Boeing 747 motoru bulunan uçak, 250 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Uzay araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan uçak, roketleri yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe taşıyıp oradan uzaya fırlatarak, uyduların yörüngeye daha uygun ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlayacak.