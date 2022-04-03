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Dünyanın en büyük uçağını hedef aldı

Havacılık meraklıları, Rusya-Ukrayna savaşının en sıcak günlerinde gelen bir Antonov AN-225 Mriya haberi ile tabiri caizse sarsıldı. Çünkü dünyanın en büyük uçağının Rus ordusunun Hostomel Havalimanı'na saldırısında isabet aldığı söylenmeye başladı. Çok geçmeden bu haber doğrulandı ve havacılık meraklıları büyük üzüntü yaşadı. Vurulduğunun ortaya çıkmasından sonra herkes AN-225 Mriya'nın son halini merak etti. Son olarak ise AN-225 pilotu Dmytro Antonov, enkaz haline gelen uçağı gösterdi.

03 Nisan 2022 Pazar 21:41
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Dünyanın en büyük uçağını hedef aldı
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İŞTE AN-225 MRİYA'NIN ENKAZI

AN-225 Mriya'nın enkazının bulunduğu Hostomal Havalimanı’na giren Dmytro Antonov, uçağın geldiği hali gösteren bir videoyu YouTube kanalından yayınladı. Antonov, videoda Rus güçleri tarafından vurulan AN-225'in aldığı hasar sonrası nasıl göründüğünü paylaştı.

Ayrıca, ciddi hasar gören fabrikanın son durumu da onun dile getirdikleri arasındaydı.

ANTONOV'DAN AN-225'İN TAMİRİ İÇİN KAMPANYA

Öte yandan, Ukrayna merkezli uçak üretim ve servis firması Antonov Şirketi Genel Direktörü Sergii A Bychkov, Rusya’nın işgali sırasında büyük ölçüde tahrip olan AN-225 Mriya (Rüya) uçağının tamiri için uluslararası fon kampanyası başlattı. Antonov açıklamasında uzay mekiği ve roketi gibi büyük kargoları taşıyabilen Ukrayna’nın milli gururu dev uçağın, “AN-225 Mriya nakliye uçağının yeniden uçabilmesi için bir Uluslararası Fon kurulmasını öneriyoruz” dedi.

Genel Direktör Bychkov açıklamasında bir mühendislik başarısı olan uçağın, taşıma kapasitesi bakımından emsalsiz olduğunu ifade ederek 30 yıldır hizmet verdiğini ve özellikle Ukrayna için bir sembol haline geldiğini belirtti. Açıklamada “ANTONOV ekibi, modern dünyanın sembollerinden biri olan efsanevi uçağın tamamen kaybolmasını önlemenin ve AN-225 Mriya nakliye havacılık amiral gemisinin canlanmasına başlamanın gerekli olduğunu kararlılıkla değerlendiriyor” ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 03.04.2022 21:50
Anahtar Kelimeler:
RusyaUkrayna
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