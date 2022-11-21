Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
banner107
Flaş Haber
Kolaya okkalı zam
Kapat

Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor

İtalyan bir mimarlık şirketi, dünyanın en pahalı yat konseptini tanıttı. Aynı zamanda, dünyadaki en büyük yüzen yapı olma özelliğine sahip olan terayat, adını 335 milyon yıl öncesine kadar var olan bir süper kıta olan Pangea'dan aldı. Dev bir kaplumbağa şeklinde tasarlanan ve içerisinde AVM’lerden restoranlara, plazalardan evlere kadar birçok yapıyı içerecek olan yapının maliyeti ise 8 milyar dolar...

21 Kasım 2022 Pazartesi 13:46
354 Okunma
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor



Süper, mega ve gigayatlardan daha büyük olan gemilere terayat adı veriliyor.

Lazzarini adlı bir şirket şimdi son derece lüks ve bir o kadar da pahalı olan yeni bir terayat konsepti üzerinde çalıştığını duyurdu.

ADINI PANGEA'DAN ALDI

Pangeos adı verilen yapının isminin 335 milyon yıl önce var olan bir süper kıta olan Pangea'dan esinlenerek konulduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, şimdiye kadar yapılmış en büyük yüzer yapı olacak olan geminin  550 metre uzunluğunda ve 610 metre genişliğinde olacağı belirtildi.

Lazzarini'ye göre tam bir "yüzen şehir" olan terayat, oteller, alışveriş merkezleri, parklar ve hatta daha küçük gemiler ve uçaklar için limanlara sahip olacak.

SUUDİ ARABİSTAN'DA İNŞA EDİLECEK

Diğer taraftan şirket tarafından,  kaplumbağa şeklinde tasarlanacak olan yapının Suudi Arabistan'da inşa edileceği ve Cidde'nin kuzeyindeki Kral Abdullah Limanı'ndan bir alanın inşaat işin seçildiği ifade edildi.

Lazzarini, son olarak terayatın inşaatının 2033 yılında tamamlanabileceğini aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi
Bir gün önce ölen hasta ertesi gün hastaneye geldi
Bill Gates'ten "Dışkı suyu içtim" itirafı!
Bill Gates'ten "Dışkı suyu içtim" itirafı!
Değeri dudak uçuklattı... Tam 40 bin dolar değerinde
Değeri dudak uçuklattı... Tam 40 bin dolar değerinde










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim