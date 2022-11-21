Dünyanın en büyük ve en pahalı yatı Pangeos geliyor

Süper, mega ve gigayatlardan daha büyük olan gemilere terayat adı veriliyor.

Lazzarini adlı bir şirket şimdi son derece lüks ve bir o kadar da pahalı olan yeni bir terayat konsepti üzerinde çalıştığını duyurdu.

ADINI PANGEA'DAN ALDI

Pangeos adı verilen yapının isminin 335 milyon yıl önce var olan bir süper kıta olan Pangea'dan esinlenerek konulduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, şimdiye kadar yapılmış en büyük yüzer yapı olacak olan geminin 550 metre uzunluğunda ve 610 metre genişliğinde olacağı belirtildi.

Lazzarini'ye göre tam bir "yüzen şehir" olan terayat, oteller, alışveriş merkezleri, parklar ve hatta daha küçük gemiler ve uçaklar için limanlara sahip olacak.

SUUDİ ARABİSTAN'DA İNŞA EDİLECEK

Diğer taraftan şirket tarafından, kaplumbağa şeklinde tasarlanacak olan yapının Suudi Arabistan'da inşa edileceği ve Cidde'nin kuzeyindeki Kral Abdullah Limanı'ndan bir alanın inşaat işin seçildiği ifade edildi.

Lazzarini, son olarak terayatın inşaatının 2033 yılında tamamlanabileceğini aktardı.