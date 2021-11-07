Künye
Kıbrıs 17
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
İcradan mal kaçırmaya çalıştı!
Ölümlü trafik kazası!
Ölümlü trafik kazası!
3 gün daha poliste tutuklu kalacak
3 gün daha poliste tutuklu...
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Milyonluk uyuşturucuyla yakalandılar!
Hücreden kaçtı!
Hücreden kaçtı!
banner107

Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı

İspanya'nın Mayorka Adası'ndaki Son Sant Joan Havaalanı'nın dün akşam geçici olarak iniş kalkışlara kapatılmasına neden olan Fas uçağının acil iniş yapma gerekçesinin arkasında, düzmece bir yasa dışı göç organizasyonun olduğu ortaya çıktı.

07 Kasım 2021 Pazar 15:02
315 Okunma
Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı
banner108

İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları grubundaki Mayorka kentinin Son Sant Joan Havaalanı'na dün akşam saat 20.00 sıralarında "Air Arabia Maroc" havayoluna bağlı Kazablanka-İstanbul seferi yapan bir uçak, yolculardan birinin ciddi sağlık problemi olduğu gerekçesiyle acil iniş yaptı.

İspanyol polisinden verilen bilgilerde, uçağın acil iniş yapmasına neden olan ve diyabet komasına girdiği iddia edilen yolcunun hastanede yapılan kontrollerde tamamen sağlıklı olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Hasta numarası yapan 34 yaşındaki Fas vatandaşı yolcunun, polis tarafından gözaltında tutulduğu, yasa dışı göçü teşvik ve havaalanı trafiğini tehlikeye atmak suçlarından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

Diğer yandan söz konusu kişinin hastaneye götürülmesi sırasında uçaktaki yolculardan çoğu Faslı olan 20'si piste atlayarak, yasa dışı yollardan İspanya'ya giriş yapmaya çalıştı.

KAÇAK YOLCULARDAN 11'İ YAKALANDI

Polis, kaçak yolculardan şimdiye kadar 11'ini yakalarken, diğerlerinin aranmasına devam ediyor.

HAVAALANI KAPATILDI, 40 UÇUŞ AKSADI

Pistte yaşanan güvenlik sorunundan dolayı havaalanı gece boyunca uçuşlara kapalı tutulurken, 13 uçağın İspanya'nın farklı kentlerindeki diğer havaalanlarına yönlendirildiği ve 40 kadar uçuşun da aksadığı açıklandı.

Son Güncelleme: 08.11.2021 00:34
Anahtar Kelimeler:
İspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de koronavirüsten can kaybı artıyor
ABD'de koronavirüsten can kaybı artıyor
Astronotlar, 20 saatlik uçuş sırasında tuvaleti kullanmadan Dünya’ya dönecek
Astronotlar, 20 saatlik uçuş sırasında tuvaleti kullanmadan Dünya’ya dönecek
Hamileleri etkileyen Zika virüsü, her geçen gün yayılıyor
Hamileleri etkileyen Zika virüsü, her geçen gün yayılıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim