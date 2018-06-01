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"Dünyanın en çok kokan meyvesi" araştırma için uzaya gönderilecek

Tayland Uzay Araştırma Ajansı, "dünyanın en çok kokan meyvesi" olarak bilinen duryanı uzaya göndereceklerini açıkladı...

01 Haziran 2018 Cuma 16:30
"Dünyanın en çok kokan meyvesi" araştırma için uzaya gönderilecek

Tayland Uzay Araştırma Ajansı, "dünyanın en çok kokan meyvesi" olarak bilinen duryanı uzaya göndereceklerini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre, Tayland Araştırma Ajansından yapılan açıklamada fırınlanmış duryanın 5 dakikalığına uzaya gönderileceğini açıkladı.

Uzaydan tekrar dünyaya dönen meyvedeki değişimlerin araştırılıp, gelecekte planlanan uzay yolculukları için uygun olup olmadığı tespit edilecek.

Sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması durumunda, diğer meyvelerin de uzaya gönderebilecekleri bilgisi verildi.

Meyvenin roketle gelecek ay uzaya gönderilmesi planlanıyor.

Duryan, güneydoğu Asya ülkelerinde "meyvelerin kralı" olarak adlandırılırken, bazı bölgelerde "cennet ve cehennem meyvesi" olarak da biliniyor.

Duryana "cennet ve cehennem meyvesi" denmesinin sebebi; dikenlerle dolu kabuğunun olması ve kötü kokusu nedeniyle cehennemi, lezzeti ve faydalarıyla da cenneti anımsatması.

Kötü kokusu nedeniyle Güneydoğu Asya ülkelerinde birçok devlet bu meyvenin birçok yere girişine izin vermiyor.

Duryanı, Endonezya, Singapur ve Malezya'da kamusal alanlara, toplu taşıma araçlarına ve havaalanlarına sokmak yasak.

Bu meyve kapalı bir ortamda tüketildiğinde ya da bulunduğunda kokusunun etkisi üç güne kadar sürebiliyor.

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