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Dünyanın en çok korktuğu savaş senaryosu gerçek mi olacak ?

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın kimyasal kullanması durumunda karşılık verileceğini söyledi.

24 Mart 2022 Perşembe 21:03
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Dünyanın en çok korktuğu savaş senaryosu gerçek mi olacak ?
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ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumuyla ilgili soruyu yanıtladı.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIRSA TABİİ Kİ KARŞILIK VERECEĞİZ"

Kimyasal silah kullanması halinde Rusya'ya karşılık verileceğini belirten Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Kimyasal silah tehdidiyle ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer Rusya kullanırsa tabii ki karşılık vereceğiz. Kullanılan silahların içeriğine göre bizim de müdahalemiz değişecektir."

"GIDA KITLIĞI SORUNU CİDDİ"

Biden'ın konuşmalarından satır başları;

"Gıda kıtlığı sorunu ciddi. Bu yaptırımlar sadece Rusya değil başka ülkeleri, Avrupa ve bizim ülkelerimizi de etkiliyor. Rusya ve Ukrayna Avrupa'nın tahıl ambarı olmuştur yıllardır. G-7 bünyesinde biz bunları tartıştık, masaya yatırdık. ABD de dünyada üçüncü büyük buğday üreticisi. Kanada aynı şekilde. Biz G-7 çerçevesinde üretimimizi nasıl artırabiliriz, dağıtımı nasıl yapabiliriz bunu ele aldık. Ticaret kısıtlamalarıyla ilgili olarak yurt dışına gıda gönderilmemesiyle ilgili olarak sorunların çözülmesi lazım. Avrupa'daki dostlarımızla çalışıyoruz şu anda. Özellikle gıda kıtlığıyla ilgili sorunların giderilmesine bakıyoruz. İnsani yardım konusunda Batı olarak neler yapabiliriz. Bunu da tabii ki ele aldık.

"ATEŞKESLE İLGİLİ MÜZAKERELER DEVAM ETMEKTE"

G-20 bünyesinde ne yapılabileceğini ele aldık. Ukrayna'nın toplantılara katılabilmesi çok önemli bu çerçevede. Ukrayna'nın gözlemci olarak G-20'ye katılması önemli. Ukrayna için yapılabilecek herhangi bir şeyde Ukrayna'nın dahil olması lazım. Ateşkesle ilgili müzakereler devam etmektedir. Bu onların vereceği bir karardır elbette.

"MÜLTECİLERİN YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ AKTÖR OLDUĞUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ"

Pek çok savaş bölgesine gittim, mülteci kamplarını gördüm. Elbette korkunç bir durum. Ailelerinden koparılmış kamplarda yaşayan küçük çocuklara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Eşlerini kaybetmiş kadınların yüzlerindeki bakış insanın kalbine işliyor. 'Tanrım ben neredeyim' diye düşündürüyor insanı. Bizler ABD olarak bütün bu mültecilerin yeniden yerleştirilmesinde önemli aktör olduğumuzu ortaya koyacağız. Romanya, Polonya, Almanya'nın tek başına üstlenmesi gereken yük değil. Uluslararası bir sorumluluk. ABD de böyle bir yükümlülüğe sahip. Şu anda nereye gittiğimi söylemeyeyim, sadece gittiğim yerde pek çok kişiyi göreceğim diyeyim sadece.

"YAPTIRIMLARIN DEVAM ETTİRİLMESİ VE ARTIRILMASI ÖNEMLİ"

Yaptırımların devam ettirilmesi, daha da artırılması, baskıların arttırılması önemli. Bugünkü NATO toplantısında bunu konuştuk. Bütün bir yıl boyunca devam ettireceğiz. Putin'i bu durduracaktır işte. Biz burada amacımızı ve kararlılığımızı göstermek durumundayız. Birlik içerisinde hareket ediyoruz. Dünya Putin'in ne kadar acımasız biri olduğunu görmeli. Yaşamını kaybeden insanların sayısını bilmeli. Putin Avrupa'ya 1-2 ayda boyun eğdirecek diyorsanız yanılıyorsunuz. O yüzden bu toplantıyı istedim. Tamamen birlik içerisinde kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler."

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