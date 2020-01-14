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Dünyanın en dayanıklı canlısının zayıf noktası keşfedildi

Bilim insanları dünyanın en dayanıklı hayvanı olarak bilinen su ayısının (Tardigrad) zayıf noktası keşfedildi.

14 Ocak 2020 Salı 16:14
Dünyanın en dayanıklı canlısının zayıf noktası keşfedildi

Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülen Tardigrad ya da daha yaygın olan ismiyle su ayısı uzay koşullarında bile hayatta kalabiliyor. Ancak bilim dünyası su ayısının zayıf noktasını keşfetti. 
  
Scientific Reports'ta yayınlanan bilimsel makaleye göre, İklim  değişikliği Tardigradları da olumsuz etkiliyor. Bilim insanları laboratuvar  ortamında su ayılarını yüksek ısıya maruz bıraktı.

Sıcak ve soğuğa karşı dirençli olan su ayıları aşırı sıcağa uzun süre maruz kaldığında ise varlığını sürdüremedi. 

Dünya üzerinde 800'den fazla nitelikleri tanımlanan su ayısı türü bulunuyor, binlercesinin ise henüz adlandırılmadığı ifade ediliyor. Su ayıları, topraktan ve deniz tabanlarından Antarktika'daki buzullara kadar su olan her yerde yaşayabiliyor. 

su ayıları dinazorların ortaya çıktığı ve yok olduğu dönemlerde de yeryüzündeydi. 

Ekip adına açıklamalarda bulunan Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden Ricardo Neves söz konusu çalışma ile su ayılarının yüksek sıcaklıklara karşı kırılgan olduğunun saptandığını altını çizdi. 
  
Neves, "Su ayıları yüksek sıcaklıklara dayanabiliyor. Ancak maruz kaldıkları sürenin artması onların yüksek sıcaklıklara karşı toleransını sınırlandıran bir faktör" ifadelerini kullandı.

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