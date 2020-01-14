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Dünyanın en eski maddesi bulundu

Bilim insanları 1969 yılında gezegenimize düşen bir göktaşında buldukları yıldız tozunun 7,5 milyar yıl yaşında olduğunu tespit etti. Bu bugüne kadar keşfedilen en eski madde olarak kayıtlara geçti.

14 Ocak 2020 Salı 10:13
Dünyanın en eski maddesi bulundu

ABD ve İsviçre'den bir grup bilim insanı, dünyanın en eski maddesini keşfetti.  

51 yıl önce gezegenimize düşen Murchison meteorunu inceleyen ekip buldukları yıldız tozunun 7.5 milyar yıl öncesine ait olduğunu belirledi. 

BBC'de yer alan habere göre, bu Güneş öncesi dönem ile ilgili bilim dünyasına önemli bulgular sunabilir. 

Ekip adına açıklamalarda bulunan Chicago Üniversitesi'nden Doç. Dr. Philipp Heck, söz konusu parçacığı "yıldızlardan gelen katı numuneler ve gerçek yıldız tozu" olarak nitelendirdi. 

YILDIZ TOZUNUN YAŞI NASIL TESPİT EDİLDİ? 

Bilim insanları, buldukları yıldız tozunun yaşını tespit etmek için uzay boşluğunda ne kadar uzun süre kozmik ışınlara maruz kaldığını inceledi. 

Güneş, 4,6 milyar; Dünya ise 4,5 milyar yıl önce oluştu. Bugüne kadar bulunan bu tarz parçacıkların yaşı genellikle 4,6 ile 4,9 milyar yıl aralığında çıkıyordu. 

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En Eski Madde
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