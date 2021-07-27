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Dünyanın en genç astronomu: 7 yaşında 7 asteroit keşfetti

Brezilya’nın Fortaleza şehrinde yaşayan Nicole Oliviera adlı 7 yaşındaki bir kız, NASA için 7 asteroit keşfettiği için en genç astronom oldu. İki yaşından beri astronomiye ilgi duyan Oliviera'nın birçok okulda ve etkinlikte konuyla ilgili dersler verdiği ve Brezilya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı tarafından Uluslararası Astronomi ve Havacılık Seminerlerinde konferans vermek üzere davet aldığı belirtildi.

27 Temmuz 2021 Salı 16:55
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Dünyanın en genç astronomu: 7 yaşında 7 asteroit keşfetti

Brezilya’nın Ceará eyaletinin Fortaleza şehrinde yaşayan Nicole Oliviera adlı 7 yaşındaki bir kız, Nasa için 7 asteroit keşfettiği için dünyanın en genç astronomu oldu.

ASTEROİT AVI PROGRAMINA KATILDI

İki yaşında annesinden yıldız isteyerek Uzay’a merak duymaya başlayan Oliviera, Uluslararası Astronomik Arama İşbirliği tarafından yürütülen ve NASA'nın da içinde bulunduğu 'Asteroid Hunt' (Asteroit Avı) bilim programına girdi.

Daha sonra programdaki başarısıyla 7 yaşına kadar 7 asteroit keşfeden Oliviera, NASA tarafından aldığı sertifikalarla dünyanın en genç astronomu ünvanını elde etti.

ULUSLARARASI SEMİNERDE KONUŞMA YAPACAK

Başta Brezilya Maceio’daki okullar olmak üzere çeşitli okullarda astronomi ile ilgili dersler veren 7 yaşındaki astronom, kısa süre önce Brezilya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı'nın Uluslararası Astronomi ve Havacılık Seminerinde konuşması daveti aldı.

Uluslararası Astronomik Arama İşbirliği (IASC), paylaştığı gönderisinde, “İşte Brezilya Fortaleza’dan Nicole Oliveira de Lima Semiao ve ailesi. Brezilya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı tarafından desteklenen IASC asteroit arama kampanyasına katıldı” yazarken, “Nicole, IASC sertifikasını ve keşfettiği asteroitin bir modelini elinde tutuyor. Aramalarında asteroitlerle ilgili birçok ön gözlem yaptı. Tebrikler, Nicole” ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 27.07.2021 17:00
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