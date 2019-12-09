Dünyanın en genç başbakanı göreve başlıyor

Finlandiya'nın Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin liderliğine seçildi. Marin, tarihin en genç başbakanı olarak göreve başlamaya hazırlanıyor.

34 yaşındaki Sanna Marin'in liderliğini üstlendiği Sosyal Demokratlar, Finlandiya'da beş partili koalisyonun en büyük siyasi hareketi olarak biliniyor.

Marin, bu hafta görevine başlayarak ülke ve dünya tarihindeki en genç başbakan olacak.

Marin, aynı zamanda Finlandiya siyasi tarihinin üçüncü kadın Başbakanı.Marin'in başbakan olarak göreve başlamasıyla birlikte Finlandiya'daki beş partili koalisyonun liderlerinin tümü de kadın olmuş olacak.