Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...

Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Kuzey Avrupa'nın en ucunda bulunan İskandinav ülkesi Finlandiya'da ilginç ve güzel bir gelişme yaşandı. Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Mecliste güvenoyu aldı. Marin'in koalisyon yaparak kurduğu yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak.

11 Aralık 2019 Çarşamba 09:48
Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Marin'in koalisyon yaparak kurduğu yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak. Marin'in Başbakanlığında kurulacak koalisyon hükümetini oluşturan diğer parti liderleri de kadınlardan oluşuyor. Sol İtiifak Lideri Li Andersson (32), Merkez Parti Lideri Katri Kulmuni (32), Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34) ve Yeşil Lig Lideri Maria Ohisalo(34) Finladiya'nın İsveçli İnsanları Partisi Lideri Ana - Maja Henriksson (55)

Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Mecliste güvenoyu aldı.

Sanna Marin'in güvenoyu alarak başa geçmesi ise ülkede yine bunun gibi bir başka ilgi çekici durumu da beraberinde getirdi. Marin'in koalisyon ortakları da kadın.

Marin, yeni hükümetin güvenoyu almasıyla dünyanın en genç başbakanı ünvanının da sahibi oldu. Yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak.

Son günlerde Suriye'deki kamplarda bulunan DAEŞ mensuplarının çocuklarının Finlandiya'ya getirilmesine ilişkin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği ileri sürülen Pekka Haavisto (Yeşiller Partisi) yeni kabinede de dışişleri bakanı olarak görev aldı.

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Maria Ohisalo da göçmen konularında en etkili makam olan içişleri bakanlığı görevine devam edecek.

Seçimde Türk adaylara verdiği destek ve Türkiye ile ilişkilere ılımlı bakmasıyla tanınan Sosyal Demokrat Partili (SDP) Ville Skinnari de kalkınma ve dış ticaret bakanlığı görevini sürdürecek.

Bu arada, gelecek yıl ilkbaharda yapılacak SDP kongresinde Marin'in parti genel başkanlığına seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Marin'in SDP'nin başına geçmesi durumunda, koalisyon hükümetini oluşturan beş partinin de genel başkanları kadın olacak.

Soldan sağa: Sol İtiifak Lideri Li Andersson (32), Merkez Parti Lideri Katri Kulmuni (32), Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34) ve Yeşil Lig Lideri Maria Ohisalo(34).

Marin'in SDP'nin başına geçmesi durumunda, koalisyon hükümetini oluşturan beş partinin de genel başkanları kadın olacak.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34)

Sol İtiifak Lideri Li Andersson (32)

Merkez Parti Lideri Katri Kulmuni (32),

Yeşil Lig Lideri Maria Ohisalo(34)

Finladiya'nın İsveçli İnsanları Partisi Lideri Ana - Maja Henriksson (55)

Son Güncelleme: 11.12.2019 09:55
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberFinlandiya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Türkiye'ye vize kısıtlaması
AB'den Türkiye'ye vize kısıtlaması
İngiltere’de anketlere göre iktidar partisi önde
İngiltere’de anketlere göre iktidar partisi önde
Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: En az 6 ölü
Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: En az 6 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim