Dünyanın en genç kadın Başbakanı! Finlandiya'yı kadınlar koalisyonu yönetecek

Marin'in koalisyon yaparak kurduğu yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak. Marin'in Başbakanlığında kurulacak koalisyon hükümetini oluşturan diğer parti liderleri de kadınlardan oluşuyor. Sol İtiifak Lideri Li Andersson (32), Merkez Parti Lideri Katri Kulmuni (32), Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34) ve Yeşil Lig Lideri Maria Ohisalo(34) Finladiya'nın İsveçli İnsanları Partisi Lideri Ana - Maja Henriksson (55)

Finlandiya'da geçen hafta Başbakan Antti Rinne'nin istifasının ardından 34 yaşındaki Sanna Marin'in başbakanlığında kurulan yeni hükümet Mecliste güvenoyu aldı.

Sanna Marin'in güvenoyu alarak başa geçmesi ise ülkede yine bunun gibi bir başka ilgi çekici durumu da beraberinde getirdi. Marin'in koalisyon ortakları da kadın.

Marin, yeni hükümetin güvenoyu almasıyla dünyanın en genç başbakanı ünvanının da sahibi oldu. Yeni hükümette 12 kadın, 7 erkek bakan görev yapacak.

Son günlerde Suriye'deki kamplarda bulunan DAEŞ mensuplarının çocuklarının Finlandiya'ya getirilmesine ilişkin uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği ileri sürülen Pekka Haavisto (Yeşiller Partisi) yeni kabinede de dışişleri bakanı olarak görev aldı.

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Maria Ohisalo da göçmen konularında en etkili makam olan içişleri bakanlığı görevine devam edecek.

Seçimde Türk adaylara verdiği destek ve Türkiye ile ilişkilere ılımlı bakmasıyla tanınan Sosyal Demokrat Partili (SDP) Ville Skinnari de kalkınma ve dış ticaret bakanlığı görevini sürdürecek.

Bu arada, gelecek yıl ilkbaharda yapılacak SDP kongresinde Marin'in parti genel başkanlığına seçilmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Marin'in SDP'nin başına geçmesi durumunda, koalisyon hükümetini oluşturan beş partinin de genel başkanları kadın olacak.

Soldan sağa: Sol İtiifak Lideri Li Andersson (32), Merkez Parti Lideri Katri Kulmuni (32), Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34) ve Yeşil Lig Lideri Maria Ohisalo(34).

Marin'in SDP'nin başına geçmesi durumunda, koalisyon hükümetini oluşturan beş partinin de genel başkanları kadın olacak.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin (34)

Sol İtiifak Lideri Li Andersson (32)

Merkez Parti Lideri Katri Kulmuni (32),

Yeşil Lig Lideri Maria Ohisalo(34)

Finladiya'nın İsveçli İnsanları Partisi Lideri Ana - Maja Henriksson (55)