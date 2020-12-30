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'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi

Henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan ve "Dünyanın en güçlü çocuğu" olarak anılan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

30 Aralık 2020 Çarşamba 12:54
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'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi

Ölüm nedeni açıklanmayan Khatokhov, ciddi böbrek rahatsızlıkları yaşıyordu.

Rus güreşçinin vücut ağırlığı 9 yaşında 145 kilograma kadar ulaşmıştı.

Doktorlar, Khatokhov'un kilosunun birçok hastalığı tetikleyebileceğini açıklamıştı.

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