'Dünyanın en güçlü çocuğu' yaşamını yitirdi

Henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan ve "Dünyanın en güçlü çocuğu" olarak anılan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.