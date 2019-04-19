Howse Peak'in bulunduğu Banff Ulusal Parkı'ndan sorumlu kamu kurumu olan Kanada Parkları’ndan yapılan açıklamada, grubun üç üyesinin öldüğünün varsayıldığı belirtildi. Dünyanın en iyileri arasında gösterilen üç dağcının Howse Peak’e tırmanmayı planladıkları ve kendilerinden haber alınamaması üzerine bölgede yapılan araştırmada ekipmanlarının bulunduğu öğrenildi. Bu nedenle dağcıların çığ altında kalarak ölmüş olabilecekleri düşünülüyor.
Dünyanın en iyi dağcılarından 3’ü çığ altında kaldı
Dünyanın yaşayan en iyi dağcılarından üçünün Kanada’da yaşanan çığ felaketi sonrasında kaybolduğu ve ölmüş olabilecekleri belirtiliyor.
19 Nisan 2019 Cuma 16:18