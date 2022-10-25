Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
Krep alma bahanesi ile çocuğu kaçırmaya çalıştı!
Krep alma bahanesi ile çocuğu...
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
Kaçak zanlı cezaevine gönderildi
banner107

‘Dünyanın en kirli adamı’ 94 yaşında hayatını kaybetti

İran’da yaşayan Amou Haji isimli bir adam hastalanma korkusuyla yarım asrı aşkın bir süredir banyo yapmıyordu. 50 yılı aşkın süredir banyo yapmayan ve tıraş olmayan Haji 94 yaşında hayatını kaybetti.

25 Ekim 2022 Salı 15:12
230 Okunma
‘Dünyanın en kirli adamı’ 94 yaşında hayatını kaybetti



İran’ın resmi ajansı IRNA’nın haberine göre Fars eyaletinin Feraşbend ilçesine bağlı Dejgah köyünde yaşayan Amou Haji 50 yılı aşkın bir süredir yıkanmıyordu. ‘Dünyanın en kirli adamı’ unvanına sahip olan Haji, 94 yaşındayken Fars eyaletindeki Dejgah köyündeki evinde öldü bulundu. Ajansın aktardığına göre köyde yaşayan bir sakin Haji’nin hastalanma korkusuyla duş almaktan kaçındığını söyledi.

DEFALARCA BANYO YAPTIRMAYI DENEDİLER

İran medya kuruluşlarına göre, 2013 yılında dünyanın en kirli adamının hayatını anlatan The Strange Life of Amou Haji adlı kısa bir belgesel çekildi.

Haji ile aynı köyde yaşayan bir sakin birkaç yıl öncesinde yaşlı adamı banyo yaptırmak için köyün gençlerinin onu yakaladığını ancak girişiminin başarsızılıkla sonuçlandığını söyledi. Aynı zamanda başka bir zamanda yaşlı adamın kendisini yıkamak için akarsuya götürdüklerini fark ettiğinde arabadan atlayarak kaçtığını dile getirdi. Hastalanmaktan korkması nedeniyle yıkanmaktan kaçınan yaşlı adama, köylülerin çabasıyla yıllar sonra banyo yaptırıldı. Ancak birkaç ay sonra hastalanan 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

YILLARCA HİÇBİR HASTALIĞA YAKALANMADI

Yaşlı adam hayatını boyunca hiç evlilik yapmadı ve köylülerin kendisi için yaptığı kapısı olmayan bir barakada yaşıyordu. Yiyeceklerini çöplerden bulmasına ve yıllarca banyo yapmamasına rağmen hastalanmayan adam 94 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Haji sık sık dünya manşetlerinde kendisine yer buldu. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen adamın ülke ve dünyadaki güncel konulardan insanlardan duyduğu kadarıyla haberdar olduğu da iddia edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi
Kadın kılığına girip köpekle ilişkiye girdi
"Ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım"
"Ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım"
2023 Onlardan yana!
2023 Onlardan yana!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim