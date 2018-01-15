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'Dünyanın en lüks hapishanesi' yeniden otel oluyor

Suudi Arabistan'da prenslerin tutulduğu "dünyanın en lüks hapishanesi" olarak adlandırılan Riyad'daki otel, yeniden rezervasyon kabul etmeye başlıyor

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:41
'Dünyanın en lüks hapishanesi' yeniden otel oluyor
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki lüks otel, 11 Suudi prensinin tutulduğu yer haline gelmesinin ardından "dünyanın en lüks hapishanesi" olarak nitelendirilmişti. Dün, bu lüks otelde tutulan dünyanın en zengin prenslerinden Prens El Velid Bin Talal, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında kendisinden istenen parayı Suudi hükümetine ödemeyi reddetmesinin ardından otelden alınarak hapishaneye gönderilmişti.

Lüks oteller zincirinin web sitesinde bugün yayınlanan açıklamada, otelde tutulan kişilerin davalarının yakında sona ereceği ve otelin Şubat ayının ikinci yarısından itibaren tekrar işletmeye açılacağı duyuruldu. Oteldeki en ucuz odanın gecelik fiyatı ise 650 dolar. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana sahip olan otelde toplamda 492 oda bulunuyor. 

Kasım ayında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında prens, iş adamı ve bakanların bulunduğu 200 kadar üst düzey isim gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan yönetimi, gözaltına alınan prenslerin lüks otelde tutulmasının nedeninin "en itibarlı çözüm" olarak açıklamıştı. Üst düzey yetkililerin otelde alıkonmasının ardından ihtişamı ile dikkat çeken otel rezervasyona kapatılmıştı. 

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