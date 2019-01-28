Dünyanın en mutlu 20 ülkesi: Finlandiya ilk sırada

Finlandiya, bir önceki senenin en mutlusu Norveç’i tahtından ederek “2018 yılının en mutlu ülkesi” ünvanını aldı.

The Spectator Index, 2018 Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu 20 ülkesini twitter hesabından açıkladı. İlk üç sırada 2017’de olduğu gibi Kuzey ülkeleri yer alıyor.

Türkiye ise 2017 yılı raporuna göre 69. sıradayken gerileyerek Pakistan’ın hemen öncesinde 74. sıraya yerleşti.

Dünya Mutluluk Raporu, Birleşmiş Milletler’in ülkelerin ulusal mutluluk sıralamasını ve verilerinin çeşitli açılardan analizini içeren yıllık yayını.

Mutluluk sıralaması oluşturulurken ülkelerin kişi başı milli gelir, sosyal yardım, sağlıklı yaşam beklentisi, seçimlerinde özgürlük ve yolsuzluk algısı gibi kriterler göz önünde bulunduruluyor.