Dünyanın en ölümcül ağacı!

Sadece bir ısırığı hatta dallarının altında olmak bile ölümcül olabilir denilen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzer meyvesiyle dikkat çekiyor.

2011 yılında "Guinness Rekorlar Kitabı" tarafından dünyanın en tehlikeli ağacı olarak adlandırılan ağaç şu ana kadar sadece ABD’nin Florida eyaletinde ve Karayipler'in bazı bölgelerinde görüldü.

Uzmanlar bu ağacın dallarını odun olarak kullanmanın bile tehlikeli olabileceğini belirtirken, ağacın bulunduğu alanlara uyarı yazısı içeren tabelalar asıldı.

KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR

Guinness Rekorlar Kitabı'nda ağaçla ilgili, ''Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor. Yağmurda altında durmak bile, tehlikeli. Teniniz özsuyu içeren yağmur damlaları ıslanırsa, facia olabilir. Herhangi bir parçasını yakmak çıkardığı duman nedeniyle körlüğe neden olabilir'' uyarısı yer alıyor.

Guinness ayrıca, “Küçük yeşil elma benzeri meyvesinden alınacak tek bir ısırık, kabarmaya veya şiddetli ağrıya neden olur ve ölümcül olabilir" ifadelerini kullanıyor.

PLAJ ELMASI OLARAK DA BİLİNİYOR

Halk arasında "plaj elması" ağacı olarak bilinen Manişel, (Hippomane mancinella) ciddi tıbbi sorunlara neden olabilirken, Ulusal Sağlık Enstitüleri, sütlü özsuyunun cilt ile temas etmesi durumunda kabarma, yanma ve iltihaplanmaya neden olacağını söylüyor.

Florida Üniversitesi, ağacı vurgulayan bir blog yazısında, "Meyve dahil bu ağacın tüm parçaları zehirlidir" derken, “Tıbbi semptomlar şunları içerir: Deri yanması, ciltte kabarma, 3 güne kadar körlükle seyreden konjonktivit ve yutulduğunda ciddi sindirim sorunları” ifadelerine yer veriyor.