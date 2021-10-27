Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
banner107
Flaş Haber
Lokmacı Kapısı kapanıyor!
Kapat

Dünyanın en pahalı koyunu Double Diamond’ın fiyatı rezidansla yarışıyor

Uluslararası üne sahip olan Double Diamond, dünyanın en pahalı koyunu unvanını elinde bulunduruyor. Yakın zamanda 705 koyunun babası olmaya hazırlanan Double Diamond’ın fiyatı dudak uçuklattı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 15:34
111 Okunma
Dünyanın en pahalı koyunu Double Diamond’ın fiyatı rezidansla yarışıyor
banner108

İskoçya’nın Lanark kasabasında yapılan İskoç Ulusal Texel Satışında Double Diamond (Çift Elmas) isimli Texel kuzusu 367 bin 500 sterline (yaklaşık 4 milyon TL) satılarak dünyanın en pahalı koyunu olmayı başarmıştı. Üç alıcının ortak bir şekilde satın aldığı koyun kısa sürede uluslararası üne kavuşmayı başardı. Double Diamond'ın babası da kendisi gibi prestijli bir koyundu ve değeri tam 65 bin sterlindi (yaklaşık 900 bin TL).

KENDİ ŞAMPUANI BİLE VAR

Double Diamond, insanlardan uzakta tamamen onun için hazırlanan doğal bir ortamda bakılıyor. Yünü için özel bir boya kullanılan Double Diamond, bacakları ve kafasındaki tüyler için beyazlatıcı bir şampuana sahip. Güzelliğinin yanı sıra Double Diamond, üreme gücüyle de dünya sıralamasında başı çekiyor.

2022 YILINDA DÜNYAYA GELECEK

Double Diamond’ın sahibi olan 3 yatırımcı her yıl başında 250 kuzuya daha sahip oluyor. Diamond'un kuzuları Şubat 2022'de dünyaya gelecek. Çiftçiler kuzular her yıl aynı harfle başlayan isimler veriyor. Geçen yıl D ile başlayan isimler verilmişti, Şubat 2022'de doğacak yavrulara da E ile başlayan isimler verilecek.

WHATSAPP GRUBUNDAN HABERLEŞİYORLAR

Double Diamond'ın hamile bıraktığı bir koyunu geçtiğimiz günlerde 46 bin sterline satan yatırımcı çiftçiler, kış aylarında koyunu dışarı çıkartmıyor. Yazı ise yanında birkaç erkek koyunla birlikte dışarıda geçiriyor. Üç çiftçi pahalı koyunları "Double Diamond" ile ilgili gelişmeleri kurdukları WhatsApp grubundan takip ediyor ve sürekli iletişim halinde kalıyor. Grubun adı da "Double Diamond"

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı
Evinin duvarlarını yiyor! 7 yılda 1000 metrekare beton yedi
Evinin duvarlarını yiyor! 7 yılda 1000 metrekare beton yedi
Gelecek 10 yıl boyunca felaketler art arda gelecek
Gelecek 10 yıl boyunca felaketler art arda gelecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim