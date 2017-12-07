Dünyanın en pahalı tablosu Abu Dabi'de sergilenecek

Leonardo da Vinci'nin 450 milyon dolarlık rekor fiyata satılan 'Salvador Mundi' tablosu Louvre Abu Dabi Müzesi'ne gönderildi.

Louvre Abu Dabi Müzesi 'kurtarıcısına' kavuştu. Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin eseri olduğu kanaati üzerine geçen ay 450 milyon dolarlık rekor fiyata satılan 'Salvador Mundi' (Dünyanın Kurtarıcısı) isimli tablo sergilenmek üzere Louvre Abu Dabi Müzesi'ne ulaştı.

SUUDİ VELİAHTI BAĞLANTISI

İsa Peygamberi betimleyen 500 yıllık tabloyu 20 dakika süren açık artırmaya telefonla katılan alıcının kimliği açıklanmadı. Ama Suudi Velaihtı Muhammed bin Selman'a yakınlığıyla tanınan Suudi Prensi Bader bin Abdullah bin Muhammed bin Ferhan el Suud'un aldığı iddiaları sızdı. Ardından 'rekor' tablo, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de açılan Louvre Müzesi'ne gönderildi.

1505 SONRASI ESERLERİNDEN

1519'da ölen Leonardo da Vinci'nin 20'den az eseri günümüze kadar gelebilmiş durumda. 1505 yılından sonra yapıldığı düşünülen tablo da Vinci ya da bir çömezinin eseri olabilir.

1.3 MİLYARLIK MÜZE

Fransız hükümetiyle yapılan 30 yıllık anlaşma uyarınca kasımda açılan Louvre Abu Dabi Müzesi'nin yapımına 1.3 milyar dolar harcandı. Fransız mimar Jean Nouvel, müzenin tasarımında Medine'den ilham aldı. 55 oda ve 23 sabit sergi alanından oluşan müzede Van Gogh'tan Picasso'ya dünyaca ünlü sanatçıların çalışmaları yer alacak.

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