Dünyanın en seksi spikeri görevini bırakıyor

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; 29 yaşındaki Garcia’nın yerine Venezuelalı Aleira Avendano geçecek. Güzellik uğruna 38 kez bıçak altına yatan Avendano, “Latin Barbi” olarak anılıyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 29 yaşındaki model, sadece memelerini büyütmek için yedi, burnunu yaptırmak için beş, yağ aldırmak, dudak, diş ve başkaca düzeltmeler için 18 kez bıçak altına yattığını söylemişti.

FOTO: Instragram/ Aleira Avendano.

Aleira Avendano, zaman ve sabrın yanı sıra tüm bu estetik ameliyatlar için 200 bin dolar harcadığını da sözlerine eklemişti.