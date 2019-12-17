Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...

Dünyanın en seksi spikeri görevini bırakıyor

'Dünyanın en seksi' hava durumu sunucusu olarak anılan Meksikalı Yanet Garcia'dan takipçilerini üzecek haber... Garcia'nın Amerikalı erkek arkadaşıyla ABD'ye taşınacağı ve bu nedenle görevini bırakacağı öğrenildi.

17 Aralık 2019 Salı 14:15
Dünyanın en seksi spikeri görevini bırakıyor

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; 29 yaşındaki Garcia’nın yerine Venezuelalı Aleira Avendano geçecek. Güzellik uğruna 38 kez bıçak altına yatan Avendano, “Latin Barbi” olarak anılıyor.

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 29 yaşındaki model, sadece memelerini büyütmek için yedi, burnunu yaptırmak için beş, yağ aldırmak, dudak, diş ve başkaca düzeltmeler için 18 kez bıçak altına yattığını söylemişti.

FOTO: Instragram/ Aleira Avendano.

Aleira Avendano, zaman ve sabrın yanı sıra tüm bu estetik ameliyatlar için 200 bin dolar harcadığını da sözlerine eklemişti.

Anahtar Kelimeler:
En Seksi SpikerHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’deki kazı bilim insanları şaşkına çevirdi: Sadece birkaç santimetre ama…
Türkiye’deki kazı bilim insanları şaşkına çevirdi: Sadece birkaç santimetre ama…
Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi
Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi
Kamerun'da ayrılıkçılar 40'tan fazla yerel siyasetçiyi kaçırdı
Kamerun'da ayrılıkçılar 40'tan fazla yerel siyasetçiyi kaçırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim