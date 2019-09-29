Dünyanın ‘en yakışıklı mahkûmu’… Geçmişini Galatasaray formasıyla anlattı

İlk evliliğinden bir, Topshop mağazalar zincirinin varisi Chloe Green ile ilişkisinden de bir çocuğu bulunan Meeks, soygun, hırsızlık, huzuru ihlal, uyuşturucu madde satışı ve çete üyeliğinden mahkûm olarak girdiği cezaevinden nasıl kurtulduğunu ve dehşet verici hayat hikâyesini anlattı.

‘EROİNE BAĞIMLI DOĞDUM’

35 yaşındaki Meeks, Chelsea Grayson ile yaptığı röportajda ailesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hem annem hem babam eroin bağımlısıydı. Ben eroinli bir bebektim. Eroine bağımlı olarak doğdum. Çünkü annem hamileyken bile eroin kullanmış. Çocukluğum çok karanlıktı. Ben dokuz aylıkken babam bir cinayet işledi ve annemin en iyi dostunu öldürdü.”

Jeremy Meeks’in babası Raymond, Laura Leon-Melara’yı 36 kez bıçaklayıp beş saat işkence ettikten sonra boğarak öldürmüş ve 1984’te cezaevine girmiş.

ANNE, ÜVEY KARDEŞLER… HEPSİ SABIKALI

Bir zamanlar eroin bağımlısı olan 63 yaşındaki annesi Kathy’nin de uzun bir sabıka kaydına sahip olduğunu anlatan Meeks, 12 yaşından itibaren büyük kardeşi Leanna tarafından büyütülmüş.

39 yaşındaki üvey ağabeyi Emery’nin de soygun ve hırsızlıktan sabıka kaydı olduğunu aktaran Meeks, “Üvey kız kardeşim Carmella’nın da 43 yaşında küçük hırsızlıklar, esrar bulundurmadan kamu hizmeti cezasına çarptırıldığını ifade etti.

KENDİ HİKÂYESİ DE ÇOK ÇARPICI

Dövüştüğünü, sokaklarda savaştığını ve çetecilik yaptığını söyleyen Jeremy Meeks, “Küçük yaşta her şeyi öğrenmem gerekti. 15 yaşında evden çıktım ve artık sokaklardaydım” dedi.

Beş kez vurulduğunu ve çeteler tarafından beysbol sopalarıyla dövüldüğünü anlatan Meeks, suç tarihini ise şu sözlerle aktardı:

“2014’te ciddi hırsızlık ve ateşli silah bulundurma suçundan hapse girdim. Mahkûm elbiseli resimlerim gazetelerde yayınlanınca bir anda ünlü oldum. Günde 300 mektup almaya başladım. Bazı hayranlarım kitapların içinde para yolladılar.”

Hayatını bir yargıcın değiştirdiğini belirten Meeks, “Önerilen 63 ay hapis cezasını 27 aya düşürdü. Beni sakınan, lütuf gibi bir şeydi, tek şey yargıçtı. Bana birçok yönden yardımcı oldu.”