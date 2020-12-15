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Dünyanın en yalnız ayısı Jambolina Ukrayna'dan İsviçre'ye götürüldü

Ukrayna'da bir hayvanat bahçesindeki kafeste 10 yıldır tek başına yaşayan “dünyanın en yalnız ayısı” İsviçre’deki Arosa Bear Land koruma alanına nakledildi.

15 Aralık 2020 Salı 18:33
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Dünyanın en yalnız ayısı Jambolina Ukrayna'dan İsviçre'ye götürüldü

Dünyanın en yalnız ayısı olarak bilinen "Jambolina" (11) Ukrayna'dan İsviçre'deki Arosa Bear Land koruma alanına götürüldü. Hayvan hakları organizasyonu Four Paws tarafından Ukrayna’da tutulduğu hayvanat bahçesinden kurtarılan Jambolina 4 gün süren 2 bin 400 kilometrelik yolculuğunun ardından İsviçre’deki Arosa Bear Land koruma alanına getirildi.

DOĞDUĞUNDAN BERİ KAFESTE YAŞIYORDU

Four Paws International’dan Katharina Braun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Doğduğundan beri küçük bir kafeste yalnız tutuluyordu. Sirkte kötü performansı nedeniyle cezalandırılmış. Diğer ayılarla birlikte değildi. Oldukça kötü bir durumdaydı” dedi. Four Paws Ukrayna’nın Başkanı Taras Boiko da, özellikle mevcut seyahat kısıtlamalarıyla  Jambolina’nın kurtarılmasının Polonya, Almanya ve Avusturya’yı da içeren karmaşık bir yolculuk olduğunu söyledi. İsviçre koruma alanındaki yetkililerin, önce Jambolina'nın esaret altındayken yapamadığı bir şey olan kış uykusuna yatmak isteyip istemediğini kontrol edeceği ifade edildi.  Four Paws’ın Ukrayna’da kurtarma merkezi olmasına rağmen, merkezde şu anda 22 ayı ile kapasitesinin dolu olduğu bu yüzden de organizasyonun yardım için İsviçre’deki koruma alanı ile irtibata geçtiği belirtildi.

YENİ EVİNE KAVUŞTU

Dünyanın en yalnız ayısı hayvan hakları organizasyonunun girişimleri sonucunda İsviçre'deki Arosa Bear Land adlı koruma alınındaki yeni evine kavuştu. 

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