Dünyanın en yalnız insanı öldü

"Deliğin Adamı" olarak bilinen bir Amazon yerlisi Brezilya'da öldü. Söz konusu adam ayrıca, kabilesinin son üyesi ve Brezilya'nın batısındaki Amazon'daki Rondonia eyaletindeki Tanaru Yerli Bölgesi'nin tek sakiniydi.

Tanaru halkının geri kalanı 1970'lerden itibaren onlarca saldırı esnasında katledildi.

Bununla birlikte, “Deliğin Adamı”i onunla temas kurma girişimlerine direndiği için kendisi ve halkı hakkında çok az şey biliniyordu. Etrafında bazılarında keskin kazıklar bulunan derin çukurlar inşa etti için “Deliğin Adamı” olarak adlandırıldı.

Gerçek ismi bilinmeyen Amazon sakini, 2018'de bir şans eseri karşılaşma sırasında Vincent Carrell liderliğindeki bir belgesel ekibi tarafından görüntülenmişti.

TANARU BÖLGESİ HAKKINDA

Diğer taraftan Tanaru bölgesi, Brezilya'nın en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerinden birinde, küçük bir orman adasını oluşturuyor. Sığır yetiştiricileri tarafından ağaçlarının büyük bir kısmı katledilen bölge altın madencilerinin de uğrak noktası olmaya devam ediyor.

HALKININ SOYKIRIMI TAMAMLANDI

Bölge topraklarının korunması amacıyla kurulan Survival adlı derneğin Araştırma ve Savunuculuk Direktörü Fiona Watson, "Hiçbir yabancı, bu adamın adı ve kabilesi hakkında pek bir şey bilmiyordu. Ancak, onun ölümüyle halkının soykırımı tamamlanmış oldu. Çünkü bu gerçekten bir soykırımdı. Toprağa ve servete aç sığır yetiştiricileri tarafından bütün bir halk kasıtlı olarak yok edildi” dedi.

Watson sözlerine şöyle devam etti:

“ Dünya çapında yerli halklara sömürgecilik ve ticaret adına uygulanan korkunç şiddeti ve zulmü, aynı zamanda direnişlerini de sembolize etti. Hayatında ne tür dehşetlere tanık olduğunu ve kabilesinin geri kalanı öldürüldükten sonraki yalnızlığını ancak hayal edebiliyoruz. O, tüm temas girişimlerine kararlılıkla direndi ve sadece yalnız kalmak istediğini açıkça belirtti.”

BOLSONARO'YA ELEŞTİRİ

Öte yandan, dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanları, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun tutumu nedeniyle sürekli olarak yasa dışı altın madencilerinin akınına uğruyor, tarım amacıyla yakılıyor. Şimdiye kadar bu nedenle yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde ormanların yok edildiği ve nehirlerin cıvayla kirletildiği Amazonlar'da yerlilerin hayatı için uzun zamandır endişe duyuluyor.

Watson, Başkan Bolsonaro ve tarım ticareti müttefiklerinin tüm yerli halkları yok edilene kadar “Deliğin Adamı” nın hikayesinin tekrar edeceğini söyleyerek uluslararası toplumdan yardım istedi.



Amazon yerlilerine yardım amacıyla kurulan Halkların İnsan Hakları Gözlemevi (OPI), Tanaru rezervinin yerli soykırımının bir anıtı olarak kalıcı olarak korunması çağrısında bulundu.