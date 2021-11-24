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Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri belli oldu

Küresel Güç Şehir Endeksi (GPCI) 2021 yılı listesinde ilk 3 sırada yer alan Londra, New York ve Tokyo dünyanın en yaşanılabilir şehirleri seçildi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:58
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Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri belli oldu
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Japonya merkezli Mori Vakfı'na bağlı Kentsel Stratejiler Enstitüsü tarafından hazırlanan Global Power City Index'in (Küresel Güç Şehir Endeksi) 2021 raporu belli oldu. Dünya metropollerini ekonomi, ar-ge, kültürel etkileşim, yaşanabilirlik, çevre ve erişilebilirlik gibi 6 temel alanda 70 göstergeyi inceleyerek mercek altına alan listede Londra birinciliği elde ederken, onu New York ve Tokyo takip etti. Bu yıl Covid-19 pandemisi süresince sunulan esnek çalışma koşullarının da hesaba katıldığı listede Paris dördüncü sırayı alırken, Singapur ise beşinciliği elde etti. En yaşanılabilir ilk 5 şehir geçen seneki listeye göre değişmeden kalırken, toplam 48 kentin değerlendirildiği listede İstanbul 34. oldu.

2008'DEN BU YANA YAPILIYOR

Dünya çapındaki büyük şehirlerin rekabet gücünü kapsamlı bir şekilde ölçmek için ilk olarak 2008'de hazırlanan GPCI değerlendirme sürecinde farklı alanlardan uzman ve akademisyenler yer alıyor. Her yıl güncellenen liste dünyanın en yaşanılabilir kentlerini belirliyor.

(İHA)

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