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Dünyanın en yaşlı albatros kuşu 40’ıncı yavrusunu dünyaya getirdi

Pasifik Okyanusu'ndaki Midway Adası'nda yaşayan 70 yaşındaki dünyanın en yaşlı albatros kuşu Wisdom, 40'ıncı yavrusunu dünyaya getirdi.

04 Mart 2021 Perşembe 13:48
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Dünyanın en yaşlı albatros kuşu 40’ıncı yavrusunu dünyaya getirdi

ABD Yaban Hayatı Koruma Derneği yetkilileri, doğumun sağlıklı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Albatroslar ilk kez 1893'te keşfedildi

Yetkililer, adaya yumurtlamaya gelen Wisdom’la ilgili basına yaptıkları açıklamada, "Dönüşü sadece her yerdeki kuş severlere ilham vermekle kalmıyor, aynı zamanda bu zarif deniz kuşlarının gelecekte hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları habitatları nasıl koruyabileceğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor" dedi.

Albatros türü kuşlar ilk kez 1893 yılında İngiliz zoolog ve banker Lionel Walter Rothschild tarafından bilimsel olarak keşfedilmişti.

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