Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası öldü!

Hong Kong tema parkında yaşayan dünyanın en yaşlı erkek dev pandası An An, hayatını kaybetti.
1999'dan beri yaşadığı deniz ve hayvan tesisi Ocean Park, An'ın sağlığının son haftalarda gıda alımının azalmasıyla birlikte sürekli bozulma belirtileri gösterdiğini söyledi.
İnsanlar için 105 yıla denk gelen 35 yaşında ötenazi yapılan An An ile ilgili açıklamada bulunan tem park yetkilileri, "Ocean Park, An An'ın kaybını duyurmaktan derin üzüntü duyuyor" dedi.
Ocean Park yetkilileri, pandanın gıda alımının, katı gıda almayı tamamen bırakıp yalnızca su ve elektrolit içeceklerle beslenmeye başlayana kadar giderek azaldığını söyledi.
ÇİN HEDİYE ETMİŞTİ
An An, 2016 yılında 38 yaşında hayatını kaybeden dünyanın en yaşlı dişi dev pandası Jia Jia ile birlikte Çin hükümetinin hediyeleriydi.