Dünyanın en yaşlı erkek dev pandası öldü!

Dünyanın en uzun yaşayan erkek dev pandası An An, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği Hong Kong hayvanat bahçesinde 35 yaşında öldü. Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, An An'ın sağlığının son haftalarda kötüleştiği ve veterinerler tarafından ötenazi yapıldığı belirtildi.