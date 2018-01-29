Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
Grammy'ye Bruno Mars damgası!
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"
"Gribi doğal yollarla atlatmak mümkün"

Dünyanın en yaşlı gorili hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı gorili olan 60 yaşındaki Vila, San Diego Hayvanat Bahçesi'nde hayatını kaybetti

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:09
Dünyanın en yaşlı gorili hayatını kaybetti
banner10

ABD'de dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan San Diego Hayvanat Bahçesi, Safari Parkı’nda dünyanın en yaşlı gorili Vila'nın 60 yaşında öldüğünü duyurdu.

1957'de Kongo'da doğan Vila, beş kuşağın ana erkiliydi.

Safari Park'taki hayvan bakıcısı Peggy Sexton, gorillerin ömürlerinin genellikle 35-40 yıl arasında olduğunu ve bu yaşlara kadar çok az gorilin yaşadığını dile getirdi. Safari Parkı'ndaki memeliler küratörü Randy Riches ise Vila'nın, hayvanat bahçesi personelleri ve konukları tarafından özleneceğini ifade etti. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması protesto edildi
ABD'nin Filistin'e yardımını askıya alması protesto edildi
Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 11 sivil öldü
Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 11 sivil öldü
Aden'de çatışmalar yeniden başladı
Aden'de çatışmalar yeniden başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim