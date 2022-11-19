Dünyanın en yaşlı ilkokul öğrencisi 99 yaşında hayatını kaybetti

Kenya'da 12 yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla gelecek haftaki sınavlar için hazırlanan 99 yaşındaki Priscilla Sitienei, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

İngiliz işgali altındaki Kenya'da dünyaya gelen ve ülkesinin bağımsızlık mücadelesine tanıklık eden 99 yaşındaki kadın, geçtiğimiz yıl UNESCO'ya bir röportaj vermişti.

Ülkesindeki genç annelerin okula dönmesini isteyen Sitienei, ilkokula bu yüzden başladığını söylemişti.

Kenyalı kadın, okulda olmayan, eğitim almayan kadınlarla tavuklar arasında herhangi bir fark olmadığını da söylemişti.

Çevresi tarafından 'Gogo' (Yerel dilde büyükanne) olarak tanınan kadın, çocukluğunda öğrenemediği okuma-yazmayı 92 yaşında başardığını açıklamıştı.

Sitinei'nin hikayesi, Fransız yapımı 'Gogo' isimli filme de ilham vermiş, Kenyalı kadın Fransa'ya giderek Brigitte Macron ile tanışma imkanı bulmuştu.

Bundan önceki 'en yaşlı ilkokul öğrencisi' rekoru, başka bir Kenyalı Kimani Maruge'a aitti.

2004 yılında 82 yaşındayken ilkokula başlayan Maruge, 5 yıl sonra hayatını kaybetmişti.

Rekorun yenilenmesi için Guinness yetkilileriyle görüşmeler başladı.