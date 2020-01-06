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Dünyanın en yaşlı insanı rekor yeniledi

06 Ocak 2020 Pazartesi 11:36
Dünyanın en yaşlı insanı rekor yeniledi

Japonya’da yaşayan Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutlayarak sahip olduğu ‘dünyanın en yaşlı insanı’ rekorunu yeniledi.

Japonya’da 2019’da dünyanın en yaşlı insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Kane Tanaka, 117. doğum gününü kutladı.

Geçtiğimiz yıl 9 Mart’ta, 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını elde eden Tanaka, yeni yaşına Japonya’nın Fukuoka kentinde yaşadığı bakım evinde girdi.

Sahip olduğu rekoru yenileyen Tanaka, Japonya’nın yaşlanan nüfusunun simgelerinden biri olarak görülüyor.

Japonya’da hükümet verilerine göre, doğan bebek sayısı geçtiğimiz yıl tahmini yüzde 5.9 oranında düşerek 900 bin altına geriledi.

Söz konusu sayının, 1899’da verilerin toplanmaya başlamasından bu yana kaydedilen en düşük oran olduğu belirtildi.

Artan sosyal güvenlik harcamaları nedeniyle yaşlanan nüfus, Japonya’daki en büyük sorunlardan biri olarak görülürken genç iş gücü sıkıntısı da hükümeti ülkeye yabancı işçi çekecek politikalar uygulamak zorunda bırakıyor.

(BRT/IHA)

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En Yaşlı InsanHaber
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