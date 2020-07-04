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Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında öldü

İngiltere'de dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen 31 yaşındaki Rubble’ın hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:00
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Dünyanın en yaşlı kedisi Rubble 31 yaşında öldü

İngiltere’nin Devon kentinde yaşayan Michele Heritage’e (52) ait Rubble adlı kedi 31 yaşında hayatını kaybetti. Margaret Thatcher'ın hâlâ iktidarda olduğu ve 1988’te doğan Rubble adlı kedi, Michele Heritage’in 20’inci yaş günü hediyesiydi. Heritage, kedisi Rubble’a çocuğu olmadığı için çocuğu yerine koyduğunu ve bu sebeple kedisinin bu kadar uzun ömürlü olduğunu ifade etti. Heritage, kedisi Rubble’ın son günlerinde çok hızlı yaşlandığını ve yemek yemeyi bıraktığını ifade etti.  

GUİNNESS REKORLAR KİTABINA GİRMİŞTİ

Rubble, 2016’da Texas’ta hayatını kaybeden bir Siyam kedisinden sonra Guiness Rekorlar Kitabı’na ‘Dünyanın en yaşlı kedisi’ olarak geçti. Dünya tarihinde en yaşlı kedi unvanı, 3 Ağustos 1967’de doğan ve 6  Ağustos 2005 yılında ölen Creme Puff adlı kediye ait. Creme Puff tam olarak 38 yıl 3 gün yaşadı.    

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Dünyanın En Yaşlı Kedisi
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