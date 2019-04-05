Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...
Twitter'da doğum tarihinizi sakın değiştirmeyin!
Twitter'da bunu sakın yapmayın!
Samsung'tan zorlu koşullara dayanıklı telefon: Galaxy Xcover4
Samsung'tan dayanıklı telefon!
Huawei P30 tanıtıldı!
Huawei P30 tanıtıldı!

Dünyanın en zengin 3. kadını oldu

05 Nisan 2019 Cuma 11:33
Dünyanın en zengin 3. kadını oldu
banner44

Dünyanın en zengini olarak gösterelin Jeff Bezos ile eşi MacKenzie boşandı. Ayrılık sonrası MacKenzie'nin 35 milyar doları bulan tazminat alacağı bildirildi. Mackenzie bu bu boşanma tazminatıyla dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.

  • Amazon’un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ile MacKenzieevliliklerini noktaladı. 

     

  • Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurdu.

     

  • MacKenzie Bezos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.

    banner41

     

  • Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı %16,3'tü. Bezos bu oranın %75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan %25'lik kısmı geçmiş oldu.

     

  • Bu anlaşmaya göre MacKenzie Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak ve Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin de tümünü Jeff Bezos'a devredecek.

    Boşanmanın ardından MacKenzie 35 milyar doları bulan bir tazminat alacak.

  • Mackenzie bu boşanma tazminatıyla Francoise Bettencourt Meyers ve Alice Walton'ın ardından dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.

banner22
Son Güncelleme: 05.04.2019 11:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
May’den AB’ye yeni erteleme talebi!
May’den AB’ye yeni erteleme talebi!
AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış
AP seçimlerinde oy kullanacak Kıbrıslı Türk sayısında artış
Korsanlar mürettebatı kaçırdı gemiyi de batırdı
Korsanlar mürettebatı kaçırdı gemiyi de batırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim