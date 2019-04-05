Dünyanın en zengin 3. kadını oldu

Amazon’un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos ile MacKenzieevliliklerini noktaladı.





Rekor boşanma anlaşmasının ayrıntılarını MacKenzie Bezos Twitter hesabından duyurdu.





MacKenzie Bezos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Boşanma sürecinin Jeff ile karşılıklı birbilerine destek olarak sona ermesinden memnuniyet duyduğunu' söyledi.





Boşanma anlaşması öncesi Jeff Bezos'un Amazon'daki hisselerinin oranı %16,3'tü. Bezos bu oranın %75'ini elinde bulundururken, boşandığı eşi MacKenzie'ye de geri kalan %25'lik kısmı geçmiş oldu.





Bu anlaşmaya göre MacKenzie Amazon'daki hisselerin %4'ünü koruyacak ve Washington Post gazetesi ile uzay seyahati şirketi Blue Origin'deki hisselerinin de tümünü Jeff Bezos'a devredecek.



Boşanmanın ardından MacKenzie 35 milyar doları bulan bir tazminat alacak.