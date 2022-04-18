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Dünyanın en zengin insanı ama evi yok!

Elon Musk, verdiği bir röportajda, evi olmadığını ve arkadaşlarının evinde kaldığını söyledi. Musk, "Şu anda bir evim bile yok, arkadaşlarımın evinde kalıyorum" dedi. Elon Musk, "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre, dünyanın en zengin insanı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 13:50
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Dünyanın en zengin insanı ama evi yok!

Elon Musk'ın dünyanın en zengin insanı olduğu bir süredir biliniyor. Forbes'in "Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi"ne göre Musk, 264.6 milyar dolar serveti ile listenin en tepesinde bulunuyor. Ancak SpaceX ve Tesla gibi iki dikkat çeken şirketin CEO'su olan Elon Musk, yaptığı bir röportajda adeta "paraya para dememesine rağmen" bir evi bile olmadığını söylüyor. Hatta dahasını da var.

ARKADAŞLARININ BOŞ ODALARINDA KALIYORMUŞ

Elon Musk, Chris Anderson ile yayınlanan bir röportajında, "Şu anda bir evim bile yok, arkadaşlarımın evinde kalıyorum" dedi. Musk, San Francisco Körfez Bölgesi'ne (Bay Area) seyahat ettiğinde arkadaşlarının evindeki boş odalarda kaldığını söyledi.

"Kişisel tüketime yılda milyarlarca dolar harcıyor olsaydım elbette çok sorun yaratırdı, ama böyle bir durum yok" ifadelerini kullanan Musk, bir yat sahibi olmadığını ve tatile gitmediğini de sözlerine ekledi.

TEK İSTİSNASI O!

"Kişisel tüketimim yüksek değil. Yani, tek istisnam uçak, ama eğer uçağı kullanmazsam çalışma saatim azalır" diyerek ünlü özel jetinin kendisi için ne anlama geldiğini paylaştı.

"BİR MİLYARDER GİBİ YAŞAMIYOR" DEMİŞTİ

Elon Musk ile ilişki yaşayan ünlü şarkıcı Grimes, Vanity Fair ile olan geçen ayki röportajında, Elon Musk için "bir milyarder gibi yaşamıyor ” demişti. Grimes, ünlü milyarderin zaman zaman yoksulluk sınırının altında yaşadığını da söylemiş ve Musk'ın Los Angeles'ta yaşarken eski yatakta bir delik olmasına rağmen yeni bir yatak bile almayacağını söylediğini paylaşmıştı.

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