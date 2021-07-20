Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un uzay yolculuğu başladı

Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik ediyor.

Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından Bezos, uzaya çıkan 2. milyarder olacak.

"ENDİŞELİ DEĞİL, HEYECANLIYIM"

201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos, az önce uzaya fırlatıldı. Amazon'un kurucusu, FOX Businnes kanalına verdiği röportajda, "Endişeli değil heyecanlıyım" dedi.

11 dakikalık uzay yolculuğunda Bezos'a, kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen eşlik ediyor.

TARİHTEKİ İLK TAMAMI SİVİLLERDEN OLUŞAN PİLOTSUZ UZAY UÇUŞU

Deneme, tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz gerçekleştirilen ilk uçuş olma özelliğinin yanı sıra, mürettebat, uzaya çıkan en geç ve en yaşlı kişileri de bünyesinde barındırıyor.

Uçuş uzay turizmi için önemli bir test olacak. Bezos ve mürettebatı, uçuş öncesi hızlandırılmış bir eğitim gördüler.

UZAYA GİDEN İLK MİLYARDER BRANSON

Blue Origin roketi, bugün Teksas'tan fırlatılacak. Bezos'un rakibi Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson, 9 gün önce başarılı bir yörünge altı uçuş gerçekleştirmişti.

MİLYARDERLERİN UZAY YARIŞI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Öte yandan, milyarderlerin uzay yarışı doğaya olan etkileri nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor. Her roket kalkışı 300 tona yakın karbondioksit salınımına neden oluyor.