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Dünyanın en zengin kadınları arasındaki Scott'tan 2.74 milyar dolarlık yeni bağış

Amazon CEO'su Bezos ile rekor boşanma anlaşmasından aldığı parayı çeşitli kuruluşlara bağışlamaya devam eden MacKenzie Scott, son olarak 286 kuruma 2.74 milyar dolarlık yardım yaptı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:23
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Dünyanın en zengin kadınları arasındaki Scott'tan 2.74 milyar dolarlık yeni bağış

Dünyanın en zengin kadınlarından MacKenzie Scott ve eşi Dan Jewett sanat odaklı ve ırkçılıkla mücadele eden kuruluşlara 2.74 milyar dolar bağışladı.

Scott, bir blog paylaşımında, son dönemde bağışta bulunduğu 286 kurumun 'tarih boyunca yeterince maddi destek alamamış ve göz ardı edilmiş topluluklar ve kategorilerle' ilgili olduğunu söyledi.

Scott, ticaret devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ile Nisan 2019'da 25 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra 38 milyar dolarlık rekor boşanma anlaşması nedeniyle dünyanın en zengin kadınları arasına girdi.

Amazon'un koronavirüs pandemisinde çok daha fazla rağbet görmesi nedeniyle Scott'ın mal varlığı da arttı. Scott, Temmuz 2020'de 'ihtiyaç sahibi' 116 kuruluşa servetinin 1.7 milyar dolarını bağışladı; Aralık 2020'de de 384 kuruluşa 4.2 milyar dolar gönderdi. Böylelikle Scott, 1 yıldan az bir süre içinde servetinin 8.5 milyar dolarını bağışlamış oldu.

193.5 milyar dolar ile Bezos şu anda dünyanın en zengin ismi ve dönem dönem SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk ile yer değiştiriyor. Scott'ın serveti de 59 milyar dolar civarında.

Bezos ile boşanması nihayetlenmeden kısa süre önce "Orantısız şekilde çok param var" demiş, zenginleri servetlerinin çoğunu hayattayken ya da öldükten sonra yardım kuruluşlarına bağışlamaya teşvik amacıyla başlatılan 'Giving Pledge' (Bağış Taahhüdü) kampanyasına dahil olmuştu. Giving Pledge, 2010'da Melinda ve Bill Gates Vakfı ve Amerikalı yatırımcı Warren Buffet tarafından başlatıldı.

Son Güncelleme: 16.06.2021 11:11
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