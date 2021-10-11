Dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Birinci ülke şaşırttı!

Credit Suisse, Küresel Zenginlik Raporu 2021'i yayınladı. Geçmiş yıllarda en zengin ülkeler listesinde birinciliği kimseye kaptırmayan ABD'nin tahtına, bu yıl başka bir ülkenin oturması şaşırttı. Dünyanın en zengin 20 ülkesi bakın hangi ülkeler oldu.