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Dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Birinci ülke şaşırttı!

Credit Suisse, Küresel Zenginlik Raporu 2021'i yayınladı. Geçmiş yıllarda en zengin ülkeler listesinde birinciliği kimseye kaptırmayan ABD'nin tahtına, bu yıl başka bir ülkenin oturması şaşırttı. Dünyanın en zengin 20 ülkesi bakın hangi ülkeler oldu.

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:44
271 Okunma
Dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Birinci ülke şaşırttı!
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Avrupa'nın önemli bankalarından Credit Suisse tarafından paylaşılan Küresel Zenginlik Raporu'nda, dünyanın en zengin ülkeleri listelendi. Ortalama zenginlik oranını ortaya koyan listede, bakın en zengin 20 ülke hangileri oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 20 ÜLKESİ (Kişi başı ortalama zenginliğe göre)

1. İsviçre / 673.960 dolar

2. ABD / 505.420 dolar

3. Hong Kong / 503.340 dolar

4. Avustralya / 483.760 dolar

5. Hollanda / 377.090 dolar

6. Danimarka / 376.070 dolar

7. Belçika / 351.330 dolar

8. Yeni Zelanda / 348.200 dolar

9. İsveç / 336.170 dolar

10. Singapur / 332.990 dolar

11. Kanada/ 332.320 dolar

12. Fransa / 299.360 dolar

13. Birleşik Krallık / 290.750 dolar

14. Avusturya / 290.350 dolar

15. Norveç / 275.880 dolar

16. Almanya / 268.680 dolar

17. İrlanda / 266.150 dolar

18. Japonya / 256.600 dolar

19. İtalya / 239.240 dolar

20. Tayvan / 238.860 dolar

Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Zengin ülkeleri
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