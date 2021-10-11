Dünyanın en zengin ülkeleri açıklandı! Birinci ülke şaşırttı!

Avrupa'nın önemli bankalarından Credit Suisse tarafından paylaşılan Küresel Zenginlik Raporu'nda, dünyanın en zengin ülkeleri listelendi. Ortalama zenginlik oranını ortaya koyan listede, bakın en zengin 20 ülke hangileri oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 20 ÜLKESİ (Kişi başı ortalama zenginliğe göre)
1. İsviçre / 673.960 dolar
2. ABD / 505.420 dolar
3. Hong Kong / 503.340 dolar
4. Avustralya / 483.760 dolar
5. Hollanda / 377.090 dolar
6. Danimarka / 376.070 dolar
7. Belçika / 351.330 dolar
8. Yeni Zelanda / 348.200 dolar
9. İsveç / 336.170 dolar
10. Singapur / 332.990 dolar
11. Kanada/ 332.320 dolar
12. Fransa / 299.360 dolar
13. Birleşik Krallık / 290.750 dolar
14. Avusturya / 290.350 dolar
15. Norveç / 275.880 dolar
16. Almanya / 268.680 dolar
17. İrlanda / 266.150 dolar
18. Japonya / 256.600 dolar
19. İtalya / 239.240 dolar
20. Tayvan / 238.860 dolar