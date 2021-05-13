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Dünyanın ikinci büyük türü: 8 metrelik balina kıyıya vurdu

Mersin sahiline, telef olmuş yaklaşık 8 metrelik oluklu balina vurdu. Balina türünün Akdeniz'deki en büyük, dünyada ise 2. büyük balina türü olduğu tespit edildi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:21
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Dünyanın ikinci büyük türü: 8 metrelik balina kıyıya vurdu

Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine iletti.

Sahil Güvenlik ekipleri, botla suda yaptığı incelemede, cismin beyaz bir balina olduğunu tespit etti. Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi.

"Mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü"

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas da kıyıya gelerek inceleme yaptı.

"Balina, Fin veya oluklu olarak literatürde geçiyor. Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Kıyıya vuran balina genç bir birey. Yaklaşık 8 ila 10 metre uzunluğu var. Biz de üniversitemizdeki inceleme ve ön otopsinin ardından türü bünyemizdeki Deniz Müzesinde sergilemek istiyoruz"

"Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür"

Türün, Doğu Akdeniz sularında nadir görüldüğünü vurgulayan Ayas, şunları söyledi:

"Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görünür. Görünme sıklığını tam bilemiyoruz çünkü kıyıya çok yaklaşmıyorlar. Genelde planktonlarla besleniyorlar. Doğu Akdeniz'de de nadiren görülüyor."

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